Karol G buscará a Cazzu para una colaboración: “Sería fantástico”

“Con México y con la música de México desde muy pequeños... Yo creo que hablo por nosotros los colombianos porque las primeras cosas que vemos son las telenovelas mexicanas”, comentó. Según la artista, ese primer contacto con el drama y el romanticismo también influyó en su conexión con los sonidos regionales. Karol G aseguró que su incursión en la música mexicana no respondió a una estrategia para conquistar nuevos públicos. “No podía dejar atrás un género musical y no solo un género musical, sino una cultura que me ha dado tanto, con la que me he conectado tanto y con la que me identifico”, afirmó al referirse a su trabajo en “Tropicoqueta”.