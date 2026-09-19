Karol G buscará a Cazzu para una colaboración: “Sería fantástico”

Karol G sorprendió al revelar que tiene entre sus planes buscar a Cazzu para proponerle una colaboración musical. La cantante colombiana habló sobre la afinidad que siente con la artista argentina, mientras atraviesa una etapa de gran exposición internacional, marcada por sus siete nominaciones al Latin Grammy y sus presentaciones en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Durante un encuentro con periodistas de distintos países, “La Bichota” reconoció públicamente su interés en trabajar con la intérprete conocida como la “Jefa del Trap”. La propuesta podría reunir dos estilos y sensibilidades musicales vinculados con el desamor, el empoderamiento y las experiencias personales.
“Puedo reconocer públicamente (que quiero) hacer una colaboración con Cazzu, voy a llegar a ella y a su propuesta”, expresó Karol G. La artista explicó que recientemente vio a la argentina actuar en Nueva York y que su personalidad irreverente despertó una conexión especial.
“La vi cantando el otro día que yo estaba en Nueva York en un show, y ella me encanta porque su personalidad es súper irreverente y siento que su personalidad representa todo lo que quería expresar en el mood de ‘no me arrepiento de ser quien soy’”, agregó la cantante.
Ambas intérpretes ya habían compartido escenario en 2021, cuando participaron en “NEÓN”, la serie de conciertos encabezada por J Balvin en Las Vegas. Cinco años después, Karol G volvió a encontrarse con Cazzu durante una presentación en Nueva York y reafirmó su deseo de repetir aquella experiencia.
“Me conecté mucho con ella hace muchos años y de pronto en el futuro me encantaría volver a repetir con ella. Sería fantástico”, manifestó la colombiana, quien dejó abierta la posibilidad de que ambas artistas unan sus voces en una futura producción.
La conversación también abordó la relación de Karol G con la música mexicana, una influencia que incorporó en su álbum “Tropicoqueta”. La cantante explicó que su cercanía con esta cultura comenzó desde su infancia, a través de las telenovelas y las canciones que formaron parte de su entorno.
“Con México y con la música de México desde muy pequeños... Yo creo que hablo por nosotros los colombianos porque las primeras cosas que vemos son las telenovelas mexicanas”, comentó. Según la artista, ese primer contacto con el drama y el romanticismo también influyó en su conexión con los sonidos regionales. Karol G aseguró que su incursión en la música mexicana no respondió a una estrategia para conquistar nuevos públicos. “No podía dejar atrás un género musical y no solo un género musical, sino una cultura que me ha dado tanto, con la que me he conectado tanto y con la que me identifico”, afirmó al referirse a su trabajo en “Tropicoqueta”.
Mientras continúa con su gira, la cantante también reconoció el desgaste físico que implica su espectáculo, que combina reguetón, trap, mariachi y una puesta en escena con agua. “Yo tengo que ser honesta, yo me desperté hoy y lo primero que le escribí a mi hermana en WhatsApp fue: ‘quiero seguir durmiendo’. Siento que quiero dormir como una semana entera”, confesó.
Además, Karol G habló sobre el lanzamiento de su nuevo álbum, “No me arrepiento de sentir tanto”, cuya publicación decidió acelerar pese a las dudas iniciales de su equipo. El disco incluye “BbY WOW”, junto a Judeline y rusowsky, canción que se mantuvo por segunda semana en el primer lugar del Billboard Global 200. La gira “Viajando por el Mundo Tropitour” llegará a México en noviembre, con conciertos programados en Monterrey y Ciudad de México.