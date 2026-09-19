Brad Pitt regresa a la batalla contra los zombis en “Guerra Mundial Z 2”

El guion estará a cargo de Dennis Kelly, dramaturgo y guionista reconocido por su trabajo en “Matilda: The Musical”, por el que recibió un premio Tony. También es creador de la serie “Utopia” y participó en la película “Together”, estrenada en 2021. Berger, además de dirigir, se incorporará como productor ejecutivo. La producción será desarrollada por Plan B Entertainment, compañía fundada por Brad Pitt junto con Dede Gardner y Jeremy Kleiner. Por ahora, Paramount no ha revelado la fecha de estreno, el inicio del rodaje ni los nuevos integrantes del reparto que acompañarán al protagonista.