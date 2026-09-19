Brad Pitt regresa a la batalla contra los zombis en “Guerra Mundial Z 2”

Más de una década después de enfrentarse a una amenaza zombi que puso al mundo al borde del colapso, Brad Pitt volverá a ponerse en la piel de Gerry Lane para protagonizar la esperada secuela de “Guerra Mundial Z”. El proyecto de Paramount Pictures retomó su desarrollo y ya cuenta con acuerdos cerrados para avanzar hacia una nueva etapa.
La información fue revelada el 18 de septiembre por Deadline, que confirmó la participación de Pitt y la incorporación del cineasta alemán Edward Berger como director. El realizador, reconocido por su trabajo en “Sin novedad en el frente” y “Cónclave”, asumirá el reto de continuar una franquicia cuyo futuro permaneció incierto durante años.
La elección de Berger también estaría relacionada con su reciente colaboración con el actor en “The Riders”, una producción de A24 que actualmente se encuentra en posproducción. Según The Hollywood Reporter, Pitt habría aprovechado ese rodaje para plantearle al director la posibilidad de retomar la historia de zombis.
Ambos habrían acordado trabajar en la secuela una vez concluyera la producción de “The Riders”. De esta manera, el nuevo proyecto reunirá nuevamente a Pitt y Berger, aunque esta vez en una historia que todavía mantiene bajo reserva sus principales detalles argumentales.
El guion estará a cargo de Dennis Kelly, dramaturgo y guionista reconocido por su trabajo en “Matilda: The Musical”, por el que recibió un premio Tony. También es creador de la serie “Utopia” y participó en la película “Together”, estrenada en 2021. Berger, además de dirigir, se incorporará como productor ejecutivo. La producción será desarrollada por Plan B Entertainment, compañía fundada por Brad Pitt junto con Dede Gardner y Jeremy Kleiner. Por ahora, Paramount no ha revelado la fecha de estreno, el inicio del rodaje ni los nuevos integrantes del reparto que acompañarán al protagonista.
Estrenada en 2013 bajo la dirección de Marc Forster, “Guerra Mundial Z” llevó a la pantalla una adaptación de la novela homónima publicada en 2006 por Max Brooks. La película siguió a Gerry Lane, un antiguo empleado de las Naciones Unidas que emprendía una carrera contrarreloj para encontrar una solución ante una pandemia que transformaba a los seres humanos en zombis.
La cinta contó con las actuaciones de Mireille Enos, James Badge Dale, Peter Capaldi, Ruth Negga y Matthew Fox. Sin embargo, su producción estuvo marcada por diversos inconvenientes, entre ellos la reescritura completa del tercer acto y siete semanas adicionales de filmación en Budapest entre septiembre y octubre de 2012.
Las dificultades detrás de cámaras provocaron un incremento considerable en el presupuesto. La inversión fue reportada inicialmente en alrededor de 190 millones de dólares, aunque algunas publicaciones elevaron la cifra hasta los 269 millones. Pese a los obstáculos, la película recaudó más de 540 millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del cine de zombis.
La posibilidad de una segunda entrega surgió poco después del estreno, pero varios intentos quedaron inconclusos. Entre las propuestas descartadas figuraron una versión dirigida por J. A. Bayona y otra encabezada por David Fincher, colaborador habitual de Pitt. Esta última fue cancelada en febrero de 2019, en medio de dificultades presupuestarias y restricciones relacionadas con la exhibición de películas de zombis en China.
El proyecto permaneció en pausa hasta abril de este año, cuando Paramount anunció durante la CinemaCon que la secuela había regresado a una fase activa de desarrollo. El avance coincide con la promoción de “Heart of the Beast”, película protagonizada por Pitt y dirigida por David Ayer, cuyo estreno en cines está previsto para el 24 de septiembre. Posteriormente, el actor participará en “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, producción de Netflix dirigida por Fincher y escrita por Quentin Tarantino.