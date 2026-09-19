Llegaron hasta su vivienda y le dispararon: el trágico final de Kimberly Núnez en Tegucigalpa

La joven Kimberly Paola Núñez fue encontrada sin vida la noche del jueves 18 de septiembre tras ser atacada con arma de fuego dentro de su vivienda en la colonia 28 de Marzo, en Tegucigalpa.
De acuerdo con información preliminar, varios individuos habrían llegado hasta el inmueble y tocaron la puerta antes de ingresar. Una vez dentro, habrían disparado contra la joven, de 24 años, sin mediar palabra.
El ataque ocurrió durante horas de la noche y, según los primeros reportes, Kimberly recibió al menos un impacto de bala en la cabeza, herida que le habría provocado la muerte en el interior de la vivienda.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido cuántas personas participaron en el ataque ni han informado sobre el posible móvil del crimen.
Tras recibir el reporte del hecho, elementos de seguridad se desplazaron hasta la colonia 28 de Marzo para iniciar las primeras diligencias relacionadas con el homicidio.
Como parte de las acciones, las autoridades detuvieron a una joven de 15 años para efectos de investigación. Su detención no implica que haya sido señalada judicialmente como responsable del asesinato.
Personal de Medicina Forense también se desplazó hasta la vivienda para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con los procedimientos correspondientes.
En videos difundidos después del hecho se observa el ingreso de agentes de las autoridades y de personal de Medicina Forense al inmueble donde ocurrió el ataque.
Las circunstancias en las que se produjo el crimen, así como la identidad de las personas que habrían ingresado a la vivienda y disparado contra Kimberly Núñez, permanecen bajo investigación.
Las autoridades deberán determinar, mediante las diligencias correspondientes, cómo ocurrieron los hechos, quiénes participaron y cuál habría sido el motivo del ataque contra la joven.