Cecilia García hace curiosa confesión sobre su boda con Agustín Auzmendi

La hondureña Cecilia García ha revelado sorprendentes detalles sobre la boda que tendrá con el delantero argentino Agustín Auzmendi, con quien mantiene una relación sentimental y ya se encuentra en los preparativos para llegar al altar
La relación entre la hondureña Cecilia García y el delantero argentino Agustín Auzmendi sigue dando de qué hablar.
La pareja, que ha compartido públicamente diferentes momentos de su romance, atraviesa ahora una de las etapas más importantes de su historia de amor: los preparativos para llegar al altar.
Cecilia García, exreina de belleza hondureña, y Auzmendi han consolidado su relación con el paso del tiempo y recientemente dieron un importante paso al comprometerse. Desde entonces, la pareja ha comenzado a planificar todos los detalles de la boda, aunque todavía quedan varios aspectos por definir.
La hondureña ha utilizado sus redes sociales para compartir parte de este proceso con sus seguidores y, en esta ocasión, reveló importantes detalles sobre la celebración. Entre ellos, confirmó el país donde se llevará a cabo la boda y explicó por qué tendrán que esperar hasta finales de 2027 para convertirse en esposos.
A través de su cuenta de Instagram, Cecilia respondió algunas preguntas de sus seguidores y sorprendió al revelar que la ceremonia no se realizará en Honduras, sino en Argentina, país natal del futbolista.
"No vamos a casarnos en Honduras. Será acá en Argentina", confesó la hondureña al hablar sobre los planes que tiene junto a Auzmendi.
Cecilia también confirmó que la boda está prevista para diciembre de 2027, por lo que todavía cuentan con bastante tiempo para organizar todos los detalles de la celebración.
"Nuestra boda es en diciembre del 2027 . Te diría que va a ser íntima, pero ya viendo la lista de invitados, creo que de íntima no tiene nada JAJAJA . Hay muchísima gente que queremos que esté con nosotros ese día", explicó la prometida de Agustín Auzmendi.
La pareja sí tendrá una ceremonia civil mucho más reservada. "En lo civil sí no vamos a hacer nada grande, va a ser súper íntimo", detalló Cecilia, quien además reconoció que todavía no tienen definida la fecha exacta para ese trámite.
"Todavía no sabemos bien qué fecha sería la civil, así que tenemos varias cositas por definir todavía. Pero lo bueno es que tenemos tiempoo", agregó.
La hondureña también adelantó que irá compartiendo con sus seguidores el proceso de organización de la boda, especialmente uno de los momentos que más ilusión le genera: la búsqueda de su vestido de novia.
"Estamos recién empezando a organizar todo y creo que les voy a ir contando el proceso porque hay demasiadas cosas que quiero hacer", comentó Cecilia.
Sobre el vestido, Cecilia reveló que actualmente analiza dos opciones y que tiene en mente a una diseñadora hondureña y otra argentina.
"Y el dress hunting. Eso sí se los voy a documentar todo porque estoy demasiado emocionada por esa parte jajaja. Estoy entre dos diseñadoras, una hondureña y la otra es de acá, Argentina. Así que estamos viendo", contó.
Uno de los principales motivos para elegir diciembre de 2027 está relacionado con la apretada agenda profesional de Agustín Auzmendi. Cecilia explicó que encontrar una fecha disponible para el delantero argentino no ha sido sencillo debido a sus compromisos durante prácticamente todo el año.
"Por el trabajo de Agus es medio complicado escoger la fecha. Trabaja casi todo el año, prácticamente todos los días, y la fecha que pusimos es la que esperamos que tenga libre", explicó.
Además, al tratarse de una boda que se celebrará en diciembre, la pareja considera necesario contar con suficiente tiempo para preparar todos los detalles de la celebración.
Según lo que ha contado Cecilia García públicamente, la relación con Agustín Auzmendi comenzó a inicios de 2024. Ambos hicieron público su noviazgo en abril de 2024, y posteriormente Cecilia explicó que se conocieron porque Auzmendi vivía en el mismo edificio que su padre.
Cecilia García y Agustín Auzmendi iniciaron su relación a comienzos de 2024 y hicieron público su noviazgo en abril de ese mismo año. Desde entonces, la pareja ha compartido diferentes momentos de su historia de amor, que ahora los tiene preparando su boda.
Con el paso del tiempo, su relación se ha fortalecido hasta llegar a uno de los momentos más importantes de su historia como pareja: el compromiso y los preparativos para su boda. Ahora, ambos se encuentran ilusionados con dar el siguiente paso y convertirse en esposos.