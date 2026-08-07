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Horóscopo de hoy, 7 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 7 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal
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Posibilidad de éxito a la hora de proponer una idea. Confía en tu capacidad.

 Foto Shutterstock
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hoy puede ser el día que estabas esperando en cuanto a una relación amorosa que te llenaba de dudas. Te sentirás lleno de vigor y energía para tomar las decisiones que hagan falta. Al final del día verás que todo esfuerzo tiene su recompensa.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Buen día para iniciar una relación amorosa sin temor al fracaso. La espontaneidad y la impaciencia harán que des pasos más deprisa de los que has dado hasta ahora, pero también hará que los disfrutes con intensidad.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Pasarás una temporada agitada en el terreno sentimental y bastante movida también en el campo laboral. Tu pareja parece ausente y es que está pasando una mala racha. Tú debes tener paciencia y entender sus silencios.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Hoy te enfrentarás a los problemas de una forma diferente, más directa de lo habitual: la originalidad y la innovación estarán presentes en todo lo que tengas entre manos. Aprovéchalo, y atrévete a explorar territorios desconocidos. Es el momento para hacerlo.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Favorecerás que los que te rodean tengan la confianza para acercarse y pedir ayuda. Te mostrarás cercano y accesible, dispuesto a escuchar a todo el que tenga algo que contarte.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Vas a recibir una comunicación que no esperabas en el trabajo; deberás solucionar un conflicto profesional de gran alcance. En lo personal, buen momento para iniciar un compromiso o una relación afectiva. Se vislumbra un viaje muy favorable para ti.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Aparecen tensiones en el seno familiar, posiblemente cuestiones de dinero, herencias o donaciones consigan enturbiar unas relaciones que eran estupendas, pero estás en disposición de ayudar a que las aguas vuelvan su cauce aplicando un poco de razón.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Lograrás satisfacer tus necesidades amorosas y sentimentales. Las relaciones íntimas jugarán un papel importante en la marcha de tu relación, y te sentirás pleno tras ellas. Reunirás el coraje suficiente para confesar un secreto, algo muy personal que sólo tú sabes.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). El trabajo se va a ver interrumpido por una serie de llamadas, visitas o imprevistos que te impedirán la concentración. Estarás más pendiente de un problema familiar que requiere solución inmediata que de la tarea que te han encomendado hacer.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). No es el día más apropiado para bajar la guardia en tus relaciones profesionales, hay un problema de competencias que te puede afectar. Momento para abordar un trabajo extra o una tarea suplementaria, para nivelar salario.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Si la tranquilidad y la paz deseada no han llegado a tu vida de momento, quizá las cosas tiendan a cambiar poco a poco. Aunque tengas que poner mucho de tu parte, los astros podrían ayudarte durante las próximas jornadas.
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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Podrías cambiar tu opinión hacia el amor gracias a una nueva experiencia íntima que te ayudará a encontrar tu felicidad. Remitirá tu desgana, pero tendrás que poner mucho de tu parte.

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