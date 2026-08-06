Adam Sandler regresa con "Son como niños 3: esto es lo que confirmó Netflix

La sinopsis de la tercera película señala:

"Ahora que sus hijos ya son mayores, la pandilla por fin es libre de embarcarse en la aventura definitiva".

Tim Herlihy participa como guionista y productor junto con Jack Giarraputo y Happy Madison Productions. Entre los productores ejecutivos figuran Fred Wolf, Judit Maull, Kevin Grady, Jackie Shenoo, Aidan Elliott, Kristen Ploucha y Sarah Sarandos. De acuerdo con la información disponible, el rodaje comenzó en Nueva Jersey.