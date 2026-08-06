Adam Sandler regresa con "Son como niños 3: esto es lo que confirmó Netflix

Netflix desarrolla oficialmente "Grown Ups 3" (Son como niños), la tercera entrega de la popular comedia protagonizada por Adam Sandler. Aunque diversos reportes indican que los cinco actores principales de la franquicia —Adam Sandler, Chris Rock, David Spade, Kevin James y Rob Schneider— regresarían para la nueva película, Netflix aún no ha confirmado oficialmente el reparto completo.
La cinta será dirigida por Kyle Newacheck, quien previamente trabajó con Sandler en las producciones de Netflix Murder Mystery y Happy Gilmore 2. El guion está siendo coescrito por Adam Sandler y Tim Herlihy.
La producción de la tercera entrega ya comenzó. En esta ocasión, el grupo de amigos deberá afrontar una nueva etapa de sus vidas, marcada por el crecimiento de sus hijos.
¿De qué trata "Grown Ups"?
La franquicia sigue la historia de un grupo de amigos que fueron compañeros de colegio y se reencuentran 30 años después durante el funeral de su entrenador de baloncesto. Ese encuentro revive su amistad y los lleva a compartir distintas aventuras junto a sus familias.
En la segunda película, Lenny Fader (Adam Sandler) regresa desde Los Ángeles a su ciudad natal, donde vuelve a reunirse con sus amigos para enfrentar nuevos desafíos.
La sinopsis de la tercera película señala:
"Ahora que sus hijos ya son mayores, la pandilla por fin es libre de embarcarse en la aventura definitiva".
Tim Herlihy participa como guionista y productor junto con Jack Giarraputo y Happy Madison Productions. Entre los productores ejecutivos figuran Fred Wolf, Judit Maull, Kevin Grady, Jackie Shenoo, Aidan Elliott, Kristen Ploucha y Sarah Sarandos. De acuerdo con la información disponible, el rodaje comenzó en Nueva Jersey.
¿Qué actores regresan en "Grown Ups 3"?
Adam Sandler volverá a interpretar a Lenny Fader y también participará como guionista y productor.
Salma Hayek retomará su papel como Roxanne Chase-Feder, esposa de Lenny. Según los informes disponibles, también regresarían: Kevin James. David Spade. Chris Rock. Rob Schneider. Maya Rudolph. Maria Bello. Asimismo, Jackie Sandler, Shaquille O'Neal, Colin Quinn, Tim Meadows, Cheri Oteri, Ellen Cleghorne y Nick Swardson tendrían participaciones especiales.
El reparto juvenil incluiría a Jake Goldberg, Alexys Nycole Sanchez, Ada-Nicole Sanger, Morgan Gingerich, Kaleo Elam, Nadji Jeter, David Mattle y Kamil McFadden.
Cameron Boyce, quien interpretó al hijo de Lenny en las dos primeras películas, falleció en 2019. Hasta el momento no se ha informado cómo será abordado su personaje ni si la producción le rendirá algún homenaje. China Anne McClain, quien interpretó a la hija de Chris Rock y Maya Rudolph, tampoco aparece entre los nombres anunciados.
Nuevos integrantes de la franquicia: Julie Bowen, Deon Cole y Bailee Madison se incorporarán al elenco.Bowen trabajó anteriormente con Sandler en Happy Gilmore y Happy Gilmore 2, mientras que Madison compartió pantalla con el actor en Just Go With It. Además, Sunny Sandler y Sadie Sandler también formarán parte del reparto.
¿Cuándo se estrenará "Grown Ups 3"? Netflix todavía no ha anunciado una fecha oficial de estreno para la película.