Francia se queda sin técnico en pleno Mundial: Deschamps recibió la peor noticia

Una dolorosa e inesperada noticia sacudió por completo la intimidad de la Selección de Francia en plena disputa del Mundial 2026 y que ha afectado al entrenador Didier Deschamps.
La Selección de Francia le ganó el lunes por 3-0 a Irak con doblete de Kylian Mbappé para asegurar la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, pero horas después se confirmó una terrible noticia.
La Federación Francesa de Fútbol confirmó este martes el sensible fallecimiento de la madre de su director técnico, Didier Deschamps.
Y como corresponde en estos casos, el histórico estratega tuvo que abandonar de urgencia el búnker del equipo galo en Norteamérica para armar las maletas y emprender el retorno a su país con el fin de asistir al funeral de su progenitora.
Según informó la Federación Francesa de Fútbol en un comunicado, el técnico francés se ha desplazado a Francia tras conocer, en la mañana de este martes, el fallecimiento de su madre y para asistir a su funeral.
En consecuencia, Deschamps no participará en la preparación inmediata del partido correspondiente a la concentración del equipo francés.
A raíz de este duro golpe familiar, Deschamps no podrá estar presente en el banco de suplentes del último compromiso de la fase de grupos frente a Noruega, pactado para este viernes.
Según informó el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, presente con la selección durante la preparación del Mundial en Estados Unidos, Deschamps ha confiado la dirección del grupo a su ayudante, Guy Stéphan, quien asumirá las funciones técnicas hasta su regreso.
En la nota, la Federación Francesa de Fútbol trasladó su apoyo al seleccionador y a su familia "en este momento tan doloroso", al tiempo que subrayó el respaldo institucional de toda la organización.
Recordemos que Francia ya se encuentra clasificada a la ronda de los dieciseisavos de final. Por ende, el cruce contra Noruega servirá únicamente para dirimir quién se adjudicará el liderato absoluto del Grupo I del Mundial 2026.
Se espera que Didier Deschamps se reintegre a la concentración de Les Bleus una vez concluidos los servicios fúnebres de su madre, justo para asumir el mando del equipo para los duelos de eliminación directa que arrancarán de manera oficial la próxima semana.
La Selección de Francia mostró todo su apoyo a su entrenador Didier Deschamps en este difícil momento.