Policías llegaron tras una denuncia y fueron recibidos a disparos en El Tigre, Olancho

Una denuncia llevó a agentes de la Policía Nacional hasta la aldea El Tigre, en Lepaguare, Olancho, donde al llegar habrían sido recibidos a disparos desde el interior de una vivienda, desencadenando un enfrentamiento que dejó dos personas muertas y varias heridas.
El hecho ocurrió alrededor de las 12:15 del mediodía de este domingo, cuando los uniformados se desplazaron hasta el sector para atender la denuncia, según información oficial.
De acuerdo con el reporte, la patrulla RPM-924, al mando del agente de Policía Orlando Gaitán, llegó a la aldea El Tigre para verificar la situación reportada.
Sin embargo, cuando los policías llegaron al lugar, habrían sido recibidos con disparos de arma de fuego provenientes del interior de una vivienda, por lo que solicitaron apoyo ante la agresión.
Durante el intercambio de disparos resultó gravemente herido el agente Luis Humberto Licona Salgado, de 40 años, originario de Guayape, Olancho.
Licona Salgado fue trasladado inicialmente en una patrulla policial hasta el sector de la aldea Los Pozos, en el kilómetro 155, donde una unidad del Cuerpo de Bomberos de Juticalpa le brindó atención prehospitalaria.
Posteriormente, el agente fue llevado al Hospital San Francisco de Juticalpa, donde el médico de turno confirmó que había fallecido debido a la gravedad de las heridas.
La segunda víctima mortal fue identificada como Christopher David Colindres Zelaya, de 21 años, soltero, de oficio jornalero, originario de Francisco Morazán y residente en la aldea El Tigre, Lepaguare.
De acuerdo con la información preliminar, Colindres Zelaya también murió durante el intercambio de disparos. Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió su muerte y su posible participación en los hechos.
Los cuerpos de las dos víctimas fueron trasladados hasta el Hospital San Francisco de Juticalpa, donde se constató que ya no presentaban signos vitales.
La escena quedó bajo responsabilidad de las autoridades competentes, que deberán realizar las diligencias correspondientes, recolectar indicios y establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento.
Comunicado de duelo de la Policía Nacional en honor del agente abatido Luis Humberto Licona Salgado.