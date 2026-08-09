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¿César Gastélum sigue vivo? Este es el origen del video donde dice que todo fue una broma

Un video de César Gastélum volvió a circular tras su asesinato en Culiacán y provocó dudas sobre su muerte, pero la grabación corresponde a una broma anterior.

¿César Gastélum sigue vivo? Este es el origen del video donde dice que todo fue una broma
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Un video antiguo del creador de contenido César Gastélum volvió a circular en redes sociales después de su asesinato en Culiacán, Sinaloa, provocando dudas entre sus seguidores.
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En la grabación, Gastélum aparece frente a una cámara y asegura que “todo fue una broma”, una frase que llevó a algunos usuarios a cuestionar si realmente había muerto.
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Sin embargo, el video no corresponde a los días posteriores al ataque que terminó con la vida del creador de contenido.
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La grabación es auténtica, pero fue realizada antes del asesinato y está relacionada con una situación diferente protagonizada por Gastélum.
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El material corresponde a una disculpa que el joven publicó anteriormente después de realizar una broma que generó preocupación entre parte de sus seguidores.
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Con el paso de los días, el video fue retomado y difundido nuevamente en redes sociales, esta vez sin el contexto original.
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La publicación comenzó a generar especulaciones debido a que apareció después del asesinato del creador de contenido.
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Algunos usuarios llegaron a preguntarse si Gastélum continuaba con vida o si las imágenes demostraban que lo ocurrido en Culiacán había sido una confusión.
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No obstante, el contenido que circula actualmente no representa una reaparición del influencer.
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Las palabras utilizadas por Gastélum en el video tampoco estaban relacionadas con su muerte ni con el ataque ocurrido en Culiacán.
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La confusión surgió principalmente porque la grabación fue compartida nuevamente después del crimen y sin explicar cuándo había sido realizada.
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César Gastélum fue asesinado la noche del 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo.
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El creador de contenido se encontraba acompañado por otras personas en las inmediaciones de un establecimiento comercial cuando ocurrió el ataque.
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De acuerdo con los videos difundidos, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar.
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Uno de ellos se aproximó y posteriormente se produjo el ataque armado contra Gastélum.
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Sus acompañantes resultaron ilesos durante la agresión, mientras que parte de lo ocurrido quedó registrado debido a que la transmisión continuaba activa.
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Después del crimen comenzaron a circular diferentes fragmentos relacionados con los últimos minutos de Gastélum.
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También fueron retomadas fotografías, publicaciones y videos antiguos del creador de contenido.
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Entre esos materiales apareció la grabación en la que Gastélum habla sobre una supuesta broma y ofrece disculpas.
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La publicación generó todavía más confusión entre los usuarios que desconocían que las imágenes habían sido grabadas antes del asesinato.
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En redes sociales también surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que el material hubiera sido generado o alterado mediante inteligencia artificial.
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Sin embargo, la información disponible sobre el video señala que las imágenes son reales y corresponden al propio Gastélum.
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Lo que resulta engañoso es la forma en que el contenido fue presentado posteriormente, al difundirse como si se tratara de una grabación reciente.
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El caso ocurre en medio de la conmoción generada por el asesinato del joven creador de contenido.
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Gastélum había construido una importante audiencia en redes sociales, principalmente en TikTok, donde acumulaba cientos de miles de seguidores.
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También realizaba transmisiones mediante plataformas digitales y compartía contenido relacionado con retos, videojuegos y actividades junto a sus amigos.
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Tras su muerte, sus últimas transmisiones y publicaciones anteriores han sido ampliamente compartidas por usuarios de diferentes plataformas.
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Hasta ahora, el video en el que Gastélum dice que “todo fue una broma” no constituye evidencia de que el creador de contenido continúe con vida. La grabación corresponde a un episodio anterior de su trayectoria en redes sociales y fue sacada de contexto después de su muerte.
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