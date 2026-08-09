¿César Gastélum sigue vivo? Este es el origen del video donde dice que todo fue una broma

Un video antiguo del creador de contenido César Gastélum volvió a circular en redes sociales después de su asesinato en Culiacán, Sinaloa, provocando dudas entre sus seguidores.
En la grabación, Gastélum aparece frente a una cámara y asegura que “todo fue una broma”, una frase que llevó a algunos usuarios a cuestionar si realmente había muerto.
Sin embargo, el video no corresponde a los días posteriores al ataque que terminó con la vida del creador de contenido.
La grabación es auténtica, pero fue realizada antes del asesinato y está relacionada con una situación diferente protagonizada por Gastélum.
El material corresponde a una disculpa que el joven publicó anteriormente después de realizar una broma que generó preocupación entre parte de sus seguidores.
Con el paso de los días, el video fue retomado y difundido nuevamente en redes sociales, esta vez sin el contexto original.
La publicación comenzó a generar especulaciones debido a que apareció después del asesinato del creador de contenido.
Algunos usuarios llegaron a preguntarse si Gastélum continuaba con vida o si las imágenes demostraban que lo ocurrido en Culiacán había sido una confusión.
No obstante, el contenido que circula actualmente no representa una reaparición del influencer.
Las palabras utilizadas por Gastélum en el video tampoco estaban relacionadas con su muerte ni con el ataque ocurrido en Culiacán.
La confusión surgió principalmente porque la grabación fue compartida nuevamente después del crimen y sin explicar cuándo había sido realizada.
César Gastélum fue asesinado la noche del 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo.
El creador de contenido se encontraba acompañado por otras personas en las inmediaciones de un establecimiento comercial cuando ocurrió el ataque.
De acuerdo con los videos difundidos, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar.
Uno de ellos se aproximó y posteriormente se produjo el ataque armado contra Gastélum.
Sus acompañantes resultaron ilesos durante la agresión, mientras que parte de lo ocurrido quedó registrado debido a que la transmisión continuaba activa.
Después del crimen comenzaron a circular diferentes fragmentos relacionados con los últimos minutos de Gastélum.
También fueron retomadas fotografías, publicaciones y videos antiguos del creador de contenido.
Entre esos materiales apareció la grabación en la que Gastélum habla sobre una supuesta broma y ofrece disculpas.
La publicación generó todavía más confusión entre los usuarios que desconocían que las imágenes habían sido grabadas antes del asesinato.
En redes sociales también surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que el material hubiera sido generado o alterado mediante inteligencia artificial.
Sin embargo, la información disponible sobre el video señala que las imágenes son reales y corresponden al propio Gastélum.
Lo que resulta engañoso es la forma en que el contenido fue presentado posteriormente, al difundirse como si se tratara de una grabación reciente.
El caso ocurre en medio de la conmoción generada por el asesinato del joven creador de contenido.
Gastélum había construido una importante audiencia en redes sociales, principalmente en TikTok, donde acumulaba cientos de miles de seguidores.
También realizaba transmisiones mediante plataformas digitales y compartía contenido relacionado con retos, videojuegos y actividades junto a sus amigos.
Tras su muerte, sus últimas transmisiones y publicaciones anteriores han sido ampliamente compartidas por usuarios de diferentes plataformas.
Hasta ahora, el video en el que Gastélum dice que “todo fue una broma” no constituye evidencia de que el creador de contenido continúe con vida. La grabación corresponde a un episodio anterior de su trayectoria en redes sociales y fue sacada de contexto después de su muerte.