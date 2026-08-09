¿Qué pasó con la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina? Ocurrió lo que nadie se imaginó

Cuando llegó el auto Rolls-Royce que trasladaba a la novia, las personas sacaron decenas de fotos con sus celulares. El problema fue que, al descender del coche, la mujer no era Georgina Rodríguez sino Fátima Nicole Cunha Teixeira, y el novio que la esperaba nada tenía que ver con Ronaldo, pues era Fábio Ramos.