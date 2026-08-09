¿Qué pasó con la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina? Ocurrió lo que nadie se imaginó

Se destapa la verdad tras rumores de boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.
En las últimas semanas se ha dado a conocer la noticia de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarían en la ciudad de Madeira, Portugal.
La boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sigue siendo un misterio, a pesar de estar comprometidos desde agosto de 2025.
En las últimas semanas han circulado rumores que situaban la boda a comienzos de agosto de 2026 en Madeira, incluso con una supuesta ceremonia en una catedral de Funchal y una posterior celebración en el lujoso Savoy Palace.
El portal The Sun señaló que Cristiano y Georgina se iban a casar el 8 de agosto en una noticia que estremeció las redes sociales.
Cristiano Ronaldo ocasionó revuelo en su ciudad de origen, Funchal, isla de Madeira, aunque esta vez ni siquiera necesitó aparecer.
Miles de personas se movilizaron este sábado en Funchal después de que comenzara a circular el rumor de que el astro portugués contraería matrimonio con Georgina Rodríguez.
Este sábado 8 de junio, más de 2000 personas se agolparon en las afueras de la Catedral de Funchal, después de que comenzara a circular el rumor de que Ronaldo y Rodríguez estarían por casarse.
Como se cree que la pareja desea una celebración reservada, los ciudadanos de la capital de Madeira estimaron que podía darse allí y, al percibir movimientos preparatorios de una boda, se dispusieron a presenciar, aunque fuera desde lejos, uno de los acontecimientos más esperados de la vida de Cristiano.
Cuando llegó el auto Rolls-Royce que trasladaba a la novia, las personas sacaron decenas de fotos con sus celulares. El problema fue que, al descender del coche, la mujer no era Georgina Rodríguez sino Fátima Nicole Cunha Teixeira, y el novio que la esperaba nada tenía que ver con Ronaldo, pues era Fábio Ramos.
Un rumor de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se habrían casado llevó a unas 2 mil personas a la Catedral del Funchal, en Portugal. La boda, sin embargo, era de otra pareja, que tuvo que atravesar la multitud para entrar en la iglesia.
“Fabio no es Cristiano Ronaldo. Todo esto es una locura. No nos esperábamos nada parecido. No creo que vaya a olvidar su boda fácilmente”, señaló al Daily Mail uno de los asistentes al evento.
De hecho, en los vídeos grabados por el medio británico se puede escuchar a parientes de la pareja gritar: "¡Esta no es Georgina!".
Por su parte, el padre Marcos Gonçalves, el párroco de la Catedral que ofició la ceremonia, explicó: “Les puedo asegurar que no tienen nada que ver con Cristiano Ronaldo. Esta es la única boda que se celebra hoy aquí”.
Los rumores alrededor de un posible matrimonio entre Cristiano y Georgina Rodríguez han aumentado desde que la pareja anunció su compromiso en 2025. Ambos mantienen una relación desde 2016 y, desde entonces, cualquier información relacionada con una posible ceremonia genera inmediatamente enorme atención.
Georgina y Cristiano Ronaldo finalmente no se sacaron este fin de semana y todavía hay mucha inquietud para conocer la fecha de ese esperado evento.
De acuerdo con información recogida por la cadena francesa RMC, en Madeira continúan circulando versiones sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez puedan casarse durante este verano, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial de la pareja.