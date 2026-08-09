Messi despidió a su padre y recibió una sorpresa: corazón roto del argentino

Lionel Messi y su familia despidieron este domingo por la mañana a su padre Jorge Messi, fallecido a los 68 años, en el cementerio privado El Prado, ubicado en las afueras de Rosario, Santa Fe, en una ceremonia íntima rodeada de un operativo de seguridad.
Jorge Messi, el padre de Lionel Andrés Messi, murió este sábado a las 2 de la mañana en un sanatorio de la ciudad de Rosario, en Argentina. El empresario y representante del capitán de la selección argentina de fútbol tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.
Jorge Messi se formó como técnico químico y entró a la fábrica de Acindar en los 80. Llegó a ser gerente, según reconstruyó la biografía “Messi” de Guillem Balagué. Antes, había tenido sus propios sueños futbolísticos cuando se desempeñó como un correcto mediocampista en las inferiores de Newell’s hasta que debió cumplir con el servicio militar y dejó de lado el deporte.
Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien además de ser una de las personas más importantes en su vida, fue durante años su representante y una pieza clave en su carrera profesional.
Messi y su familia inmediatamente viajaron de Estados Unidos hacia Rosario para darle el último adiós a su padre.
En este automóvil se movilizó Messit ras su arribo a la ciudad de Rosario, para participar junto a su familia de la despedida de su padre, Jorge Messi.
El jugador del Inter Miami aterrizó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos el sábado por la noche en un avión privado que los trajo desde Estados Unidos para sumarse a su madre Celia Cuccittini y sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol durante el sepelio, que generó que El Prado estuviera cerrado a visitantes desde el mediodía para dar mayor intimidad a la familia.
Integrantes de la Policía de Santa Fe inmediatamente custodiaron la entrada del cementerio El Prado, lugar donde hoy fue sepultado el padre de Leo Messi.
Las coronas de la AFA y el cuerpo técnico de Scaloni en el entierro de Jorge Messi.
Messi se llevó una linda sorpresa en un momento tan duro: Le dejaron varios cárteles donde le demostraron su cariño.
Familiares y allegados participaron este domingo del sepelio del padre de Lionel Messi en el Cementerio El Prado. La despedida se desarrolló con el predio cerrado al público y un operativo de seguridad para preservar la intimidad de la familia.
El sepelio se desarrolló con el cementerio cerrado al público general y bajo un importante hermetismo. La familia había evitado inicialmente confirmar detalles sobre la despedida, aunque con el correr de las horas se conoció que los restos de Jorge Messi habían sido trasladados hasta El Prado.
En las afueras del predio, algunas personas se acercaron para dejar mensajes de afecto y condolencias dirigidos a la familia Messi.
La ceremonia finalizó este domingo al mediodía. Con presencia de medios de prensa locales y nacionales, el cementerio volvió a habilitar sus accesos y el personal de seguridad se retiró del lugar.
En el lugar se indicó que Lionel Messi y su familia se habían retirado previamente del cementerio a través de una puerta lateral. Una vez concluidas las exequias, el predio recuperó la circulación habitual y volvió a permitir el ingreso del público general.