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Destapan terrible plan para intentar asesinar a Messi: el FBI lo revela todo

El astro argentino estuvo en el centro de varias amenazas de seguridad durante el Mundial 2026.

Destapan terrible plan para intentar asesinar a Messi: el FBI lo revela todo
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Informe de la Policía de Estados Unidos ha revelado que Lionel Messi pudo haber sido asesinado en el Mundial 2026.

 Fotos Instagram y Agencia EFE.
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Varios días después de la final del Mundial 2026, salieron a la luz detalles de las amenazas de seguridad que las autoridades estadounidenses tuvieron que investigar durante el torneo.
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Messi, una de las grandes figuras de la Copa del Mundo, fue señalado como uno de los principales objetivos de estas intimidaciones, lo que obligó a reforzar los dispositivos de seguridad alrededor de la Selección Argentina.
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El documento señala que el FBI y el Centro para la Cooperación Policial Internacional (IPCC) trabajaron para neutralizar diferentes riesgos durante el torneo.
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Entre las amenazas más preocupantes destacó un supuesto plan para cometer un atentado suicida contra Lionel Messi.
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El astro argentino Lionel Messi fue identificado como el futbolista que recibió la mayor cantidad de amenazas durante la competición.
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Antes del encuentro entre Argentina y Jordania, un hombre llamó al aeropuerto de Dallas para advertir sobre un posible ataque dentro del estadio.
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El sospechoso aseguró que ingresaría al recinto acompañado por otras dos personas que portarían bombas caseras y un rifle AR-15.
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En aquella amenaza, el individuo mencionó directamente a Messi como el objetivo al que pretendía asesinar.
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De acuerdo con el informe citado por medios internacionales, un individuo realizó una llamada al aeropuerto de Dallas y aseguró que acudiría al estadio acompañado por otras dos personas, portando un rifle AR-15 y artefactos explosivos, con la intención de atacar a Messi.
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La advertencia activó los protocolos de seguridad y elevó la vigilancia en torno al encuentro.
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La amenaza volvió a aparecer antes del duelo de Argentina ante Egipto, por los octavos de final. En esa ocasión, una persona publicó en redes sociales un mensaje en el que aseguraba que ingresaría al estadio de Atlanta con explosivos adheridos a su cuerpo y que los detonaría cuando estuviera cerca del capitán argentino.
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La publicación fue tomada en serio por las autoridades, que reforzaron los controles y las medidas de seguridad alrededor del recinto.
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Durante ese mismo partido se recibió otra alerta sobre la supuesta presencia de tres explosivos escondidos en papeleras ubicadas en las gradas.
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La amenaza terminó siendo una falsa alarma después de que los agentes revisaran todo el estadio con perros especializados en detectar explosivos.
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No obstante, el episodio refleja el nivel de preocupación que existió durante el torneo ante cualquier amenaza relacionada con las principales figuras del fútbol.
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En el caso del astro argentino, sin embargo, las autoridades identificaron múltiples amenazas durante el campeonato, por lo que sus desplazamientos y apariciones públicas estuvieron acompañados por estrictos protocolos de seguridad.
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