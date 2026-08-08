¿El final de “Los Simpson” ya tiene fecha? Esto dijo la voz de Bart

Mientras tanto, Cartwright continúa vinculada a Bart Simpson, personaje al que presta su voz desde 1989. Su interpretación del irreverente hijo de Homero y Marge se ha mantenido prácticamente durante toda la historia de la producción y forma parte esencial de la identidad de “Los Simpson”. Por ahora, los seguidores todavía tienen Springfield para rato y una posible temporada 40 aparece como una referencia más que como una fecha definitiva de despedida.