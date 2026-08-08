¿El final de “Los Simpson” ya tiene fecha? Esto dijo la voz de Bart

Después de más de tres décadas en televisión, “Los Simpson” todavía parece lejos de despedirse. Sin embargo, Nancy Cartwright, actriz que interpreta a Bart Simpson desde el comienzo de la serie, ya imagina cuándo podría llegar el último episodio de la producción animada.
Durante una conversación en el podcast “Inside of You”, Cartwright fue consultada sobre cuánto tiempo considera que podría mantenerse vigente la serie y sorprendió con una respuesta concreta: “Después de su temporada 40". La actriz, sin embargo, dejó claro que se trataba únicamente de su opinión personal y no de un anuncio oficial sobre el futuro de la producción.
Actualmente, “Los Simpson” acumula 37 temporadas y 808 episodios, una cifra que la mantiene como la serie estadounidense de ficción en horario estelar más longeva de la historia de la televisión. Su permanencia durante décadas ha permitido que varias generaciones crezcan junto a la familia amarilla de Springfield.
La actriz tampoco descartó continuar trabajando en la serie si los responsables deciden extenderla más allá de la temporada 40. Cuando el presentador le planteó esa posibilidad, Cartwright respondió con humor: “¿Seguimos vivos?”, antes de preguntar si el resto del elenco continuaría. Al recibir una respuesta afirmativa, fue contundente: “Sí, entonces seguiremos”.
Así, aunque la declaración podría alimentar las especulaciones sobre una eventual despedida, no existe por ahora una confirmación de que la temporada 40 vaya a ser la última. La decisión dependerá de los productores, la cadena y del equipo creativo que mantiene en marcha una de las franquicias más importantes de la animación televisiva.
“Los Simpson” comenzó como una serie independiente en 1989, después de que sus personajes aparecieran inicialmente en pequeños cortos dentro de “The Tracey Ullman Show”. Desde entonces, Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie se han convertido en referentes de la cultura popular y han protagonizado cientos de historias.
La longevidad de la producción también ha provocado que muchas de sus escenas sean reinterpretadas años después a raíz de acontecimientos que parecen haber sido anticipados por la serie. Esta supuesta capacidad para "predecir" el futuro se ha convertido en uno de los fenómenos más comentados alrededor de la creación de Matt Groening.
Sin embargo, el propio Groening ha restado importancia a esas coincidencias. En una entrevista con CBS en 2025, el creador explicó que el programa ha producido tal cantidad de episodios y situaciones que resulta inevitable que algunas historias terminen pareciéndose a acontecimientos reales.
“Hay algunas cosas que predijimos sin darnos cuenta, y creo que eso se debe a que hemos hecho tantos episodios que, seguro, algo nos sale bien”, comentó Groening, quien además reconoció que el mundo actual puede superar incluso a las situaciones más disparatadas planteadas por la serie.
Mientras tanto, Cartwright continúa vinculada a Bart Simpson, personaje al que presta su voz desde 1989. Su interpretación del irreverente hijo de Homero y Marge se ha mantenido prácticamente durante toda la historia de la producción y forma parte esencial de la identidad de “Los Simpson”. Por ahora, los seguidores todavía tienen Springfield para rato y una posible temporada 40 aparece como una referencia más que como una fecha definitiva de despedida.