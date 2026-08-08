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Otra expulsado en Marathón, Molina sorprende en el Excélsior y chicas cautivan

Platense no aprovechó ante Marathón, otro expulsado, ambiente, chicas y José Francisco Molina sorprende en el Excélsior.

Otra expulsado en Marathón, Molina sorprende en el Excélsior y chicas cautivan
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Marathón, con uno menos, logró rescatar un valioso empate ante Platense en el Excélsior: te compartimos las mejores imágenes.

 Fotos OPSA: Neptalí Romero
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La afición de los tiburones no decepcionó y se sumó para apoyar a su equipo en el regreso de la Liga Nacional en el Excélsior.
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Aficionadas verdolagas también se hicieron presentes y el partido también contó con presencia femenina en la seguridad.
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¡Qué lindo! El hermoso ambiente que se vivió en las graderías del recinto y ellos aprovecharon para tomarse una foto del recuerdo.
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Ellos llegaron muy bien acompañados. La linda chica que fue captada en las graderías del recinto.
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Ellas también aprovecharon para posar para las cámaras de Diario LA PRENSA. Este pequeño aficionado verdolaga las acompañó.
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Platense y Marathón abrieron con las acciones de la jornada 2 del Apertura 2026. Los Escualos venía de ser goleados ante Real España (0-3) y Marathón derrotó por la mínima al Independiente.
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Y poco más después de la media hora, el Monstruo Verde perdió a uno de sus jugadores tras expulsión.
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El central Raúl Castro fue a revisar la jugada en el FVS, donde mostraron la agresión de Jailor Fernández a Jefferson Palacios.
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El jugador del Platense se tiró sobre el terreno de juego tras el manotazo por parte del jugador verdolaga.
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Finalmente, el central decidió mostrarle la tarjeta roja a Jailor Fernández, quien salió del terreno de juego en el 35'.
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Los reclamos de Henry Figueroa tras la decisión del árbitro. Jaylor fue el segundo jugador de Marathón expulsado en el arranque del Apertura 2026, el primero fue Carlos "Chuy" Pérez en San Pedro Sula.
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Pese al duro golpe, Marathón reaccinó rápido y poco después encontró el gol: Nicolás Messiniti apareció para cerrar un centro y puso el 0-1 en el Excélsior.
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No terminaba de celebrar el Monstruo Verde, cuando Platense le empató el partido. Tras una gran jugada que Georgie Welcome terminó bajando de cabeza, apareció 'Pin' Gutiérrez con un gran remate y el 1-1 se daba antes del descanso.
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Las cámaras de Diario LA PRENSA captaron la llegada del entrenador español de la Selección de Honduras, José Francisco Molina y del director deportivo, Francis Hernández.
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El estratega sorprendió nuevamente con su presencia en un cotejo de la Liga Nacional de Honduras, ahora de visita en Puerto Cortés.
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En las graderías del Excélsior estuvo acompañado de Christian Andrés, presidente del Platense.
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Pese a la desventaja numérica, Marathón no se quedó con los brazos cruzados e incluso marcó el segundo tanto por medio de Damin Ramírez en el minuto 69.
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Sin embargo, la alegría le duró poco, ya que el tanto fue anulado por una falta previa a Arzú.
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Platense no pudo aprovechar la ventaja numérica y terminó cediendo un empate en casa ante los verdolagas.
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Por su parte, Marathón salió vivo del Excélsior y firmó un nuevo punto para alcanzar las 4 unidades en el arranque del Apertura 2026.
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