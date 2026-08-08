¿Qué pasó entre Emilio Izaguirre y Virginia Varela? Sorpresa tras lo ocurrido

En 2018, cuando Varela brindó una entrevista: "Cuando lo conocí, el primer día me dijo: 'Vamos a la iglesia', él pensaba que yo le iba a decir que no, él asistía a la iglesia pero no me lo quería decir, ese es un momento que yo siempre le recuerdo a él, los momentos cuando quedó jugador del año en el Celtic, cuando se lesionó, fueron momentos muy duros para nosotros. Lo más importante, cuando nacieron nuestros hijos".