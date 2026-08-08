Revelan fotos que confirmarían el embarazo de Ángela Aguilar

Desde que hicieron pública su relación, Christian Nodal y Ángela Aguilar han estado constantemente bajo el escrutinio público. Su romance comenzó en medio de la polémica por la reciente separación del cantante de Cazzu, con quien tiene una hija, lo que provocó fuertes críticas en redes sociales y convirtió a la pareja en uno de los matrimonios más comentados del espectáculo.