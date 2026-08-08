Revelan fotos que confirmarían el embarazo de Ángela Aguilar

El cantante de música regional mexicana, Pepe Aguilar, celebró su cumpleaños número 58 en compañía de su familia, pero la que se robó todas las miradas fue su hija, Ángela Aguilar, quien nuevamente desató rumores de un embarazo.
Por medio de redes sociales fue difundido un video donde se observa a la cantante de "En realidad" y "Dime cómo quieres" festejando el cumpleaños de su papá, pero los internautas creen que destapó que está esperando un bebé de su esposo, Christian Nodal.
En su cuenta en Instagram la experta en temas de la farándula conocida como "Reina Venenosa" compartió un video que muestra el festejo de cumpleaños de Pepe Aguilar, uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana.
En las imágenes vemos al cantante junto a sus hijos, Leonardo, Aneliz y Ángela Aguilar, y su esposa. Los internautas se percataron que el gran ausente fue Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, ya que no aparece en ninguna parte del festejo. Hasta el momento se desconoce si el cantante estuvo presente o no en el cumpleaños de su suegro.
En la publicación que hizo la experta en temas de la farándula se desató el rumor sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar. De acuerdo con varios internautas, la cantante de "En realidad" luce "pancita" de embarazada, pero por el momento todo se trata de un simple rumor.
El festejo de cumpleaños de Pepe Aguilar no pasó desapercibido para nadie y lo que más llamó la atención fue la posible ausencia de su yerno, Christian Nodal, y los rumores de embarazo de su hija menor, Ángela Aguilar.
Los rumores sobre un supuesto embarazo de Ángela Aguilar se suman a la lista de controversias que han rodeado su relación y posterior matrimonio con Christian Nodal. Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado que estén esperando a su primer hijo, las especulaciones ya han generado una ola de comentarios entre sus seguidores.
Desde que hicieron pública su relación, Christian Nodal y Ángela Aguilar han estado constantemente bajo el escrutinio público. Su romance comenzó en medio de la polémica por la reciente separación del cantante de Cazzu, con quien tiene una hija, lo que provocó fuertes críticas en redes sociales y convirtió a la pareja en uno de los matrimonios más comentados del espectáculo.
A esto se han sumado las constantes versiones sobre supuestas crisis, diferencias y otros rumores alrededor de su vida en pareja. Cada aparición pública, fotografía o publicación de ambos suele convertirse en motivo de especulación, especialmente entre quienes siguen de cerca su relación.
Ahora, la versión de un posible embarazo vuelve a colocar a los artistas en el centro de la conversación. Por ahora, todo permanece en el terreno de los rumores y será la propia pareja la que, en caso de ser cierto, confirme o desmienta la noticia que nuevamente ha encendido las redes sociales.