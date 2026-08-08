Ernesto Laguardia impacta al revelar el paradero de Adela Noriega

Ahí fue que Moisés Peñaloza preguntó a Ernesto Laguardia si es que conocía a Adela Noriega, ante este cuestionamiento Aldo Rendón le dio una cátedra de la trayectoria de Laguardia junto a Noriega en la telenovela “Quinceañera”, ante esto, el también modelo cuestionó a Ernesto sobre el paradero de la bella actriz y si es que aún tenía contacto con ella.