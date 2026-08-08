Ernesto Laguardia impacta al revelar el paradero de Adela Noriega

Sin duda alguna, Adela Noriega es una de las actrices más queridas y reconocidas de México, a pesar de que desde el año 2008 se encuentra inactiva en la televisión mexicana, y es que han pasado 18 años desde que Adela Noriega protagonizó una telenovela, desde entonces nada, absolutamente nada se ha sabido de la bella actriz.
La noche de anoche, momentos antes de que comenzara la gala de salvación de La Casa de los Famosos México, Ernesto Laguardia estaba reunido con sus compañeros de reality Yahir, Moisés Peñaloza y Aldo Rendón, cuando comenzaron a platicar de algunas experiencias que han tenido en el medio, así como la relación de amistad con algunos famosos.
Ahí fue que Moisés Peñaloza preguntó a Ernesto Laguardia si es que conocía a Adela Noriega, ante este cuestionamiento Aldo Rendón le dio una cátedra de la trayectoria de Laguardia junto a Noriega en la telenovela “Quinceañera”, ante esto, el también modelo cuestionó a Ernesto sobre el paradero de la bella actriz y si es que aún tenía contacto con ella.
“Mucho tiempo lo tuve, (¿está en Estados Unidos, no?) No, aquí en México...le mando un beso a mi Adelita adorada”, dijo Ernesto Laguardia.
Pese a que Moisés Peñaloza intentó seguir cuestionando sobre las razones por las que Adela Noriega decidió desaparecer de la vida pública, Ernesto Laguardia se comportó muy mesurado y no dio más información sobre su gran amiga y tajante terminó con la plática, sin embargo, recordó su trabajo junto a ella en Quinceañera.
La última vez que Adela Noriega apareció en una telenovela fue en 2008, cuando interpretó a Sofía Elizondo en Fuego en la Sangre.
La producción, que fue un éxito de audiencia, contó con un elenco estelar: Eduardo Yáñez, Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez y Pablo Montero, entre otros.
La historia giraba en torno a una venganza familiar que se transformaba en un romance profundo, en el que Noriega destacó por su interpretación de una mujer que, pese a la adversidad, encuentra el amor verdadero.
Desde entonces, la actriz desapareció de la vida pública. No hay entrevistas, eventos ni fotografías recientes. Su paradero ha sido objeto de múltiples teorías: se ha dicho que vive en Miami, que trabaja en el sector inmobiliario o que simplemente eligió una vida fuera del foco mediático. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada.