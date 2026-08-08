Pastor sufre derrame cerebral tras ser detenido por ICE

Según el reporte de Noticias Telemundo, Johnson fue detenido el pasado 15 de julio y, 16 días después, una enfermera de un hospital de Texas comunicó a sus familiares que había sufrido un derrame y presentaba una parálisis parcial en el lado izquierdo de su cuerpo. La familia asegura que el hombre ya tenía antecedentes de hipertensión y riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, además de necesitar varios medicamentos.