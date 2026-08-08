Pastor sufre derrame cerebral tras ser detenido por ICE

La familia de Gabriel Johnson, un pastor de origen liberiano que permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), denunció que enfrenta dificultades para conocer con precisión el estado de salud del hombre, quien sufrió un derrame cerebral mientras se encontraba detenido.
Según el reporte de Noticias Telemundo, Johnson fue detenido el pasado 15 de julio y, 16 días después, una enfermera de un hospital de Texas comunicó a sus familiares que había sufrido un derrame y presentaba una parálisis parcial en el lado izquierdo de su cuerpo. La familia asegura que el hombre ya tenía antecedentes de hipertensión y riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, además de necesitar varios medicamentos.
Gabri Johnson, hija del inmigrante, afirmó que antes y después de su detención su padre manifestó la necesidad de continuar con su tratamiento. Según su relato, normalmente debía tomar seis medicamentos, pero en el centro de detención le informaron que solamente recibiría dos, sin que él supiera con exactitud cuáles eran.
La familia también sostiene que Johnson les había comentado sobre dificultades para acceder a alimentos, agua potable y sus medicamentos. Sus allegados consideran que estas circunstancias pudieron contribuir al deterioro de su salud; sin embargo, estas son acusaciones de la familia y no han sido establecidas como un hecho por las autoridades.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Johnson fue trasladado a un hospital el 30 de julio debido a síntomas compatibles con un posible derrame y señaló que permanecía bajo monitoreo por hipertensión.
La agencia aseguró que el hombre se encuentra estable y que, mientras permanezca hospitalizado, continúa bajo custodia de ICE.
El caso también ha generado cuestionamientos debido a la situación migratoria de Johnson. Su representante legal asegura que desde 2004 cuenta con una orden judicial que suspendió su deportación a Liberia.
La familia sostiene además que durante más de dos décadas cumplió con las citas requeridas por las autoridades migratorias.
Mientras continúa el proceso migratorio, la familia permanece a la espera de conocer mayores detalles sobre la atención médica que recibió Johnson.
De acuerdo con su hija, el hombre será trasladado a una clínica de rehabilitación y posteriormente podría regresar a la custodia de ICE, mientras permanece pendiente su proceso de deportación.