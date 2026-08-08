Edwin murió bajo custodia de ICE y no pudo cumplir el sueño de celebrar los 15 años de su hija

Edwin Jovanny López Cornejo, un inmigrante salvadoreño de 41 años, murió el 1 de agosto de 2026 mientras permanecía bajo custodia de autoridades migratorias en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey. Su familia ahora exige esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.
López Cornejo llevaba más de 20 años viviendo en Estados Unidos y tenía como uno de sus principales sueños continuar trabajando y ahorrar para celebrar los 15 años de su hija, quien actualmente tiene 12 años.
De acuerdo con sus familiares, el salvadoreño tenía un permiso de trabajo vigente y no contaba con antecedentes penales. Aseguran que llevaba una vida dedicada a trabajar y sostener a su familia antes de ser detenido por autoridades migratorias.
Sus seres queridos señalan que López Cornejo fue detenido el pasado 18 de junio, cuando caminaba rumbo a su lugar de trabajo. Desde entonces permaneció bajo custodia migratoria en el centro de detención Delaney Hall.
La familia asegura que el salvadoreño padecía diabetes, presión arterial alta y epilepsia, condiciones que requerían un tratamiento médico constante y medicamentos para mantenerlas controladas.
Uno de los últimos contactos que tuvo con sus familiares ocurrió un día antes de su muerte. Según relató su familia, López Cornejo habló con su madre y le comentó que no se sentía bien.
Durante esa conversación, el hombre le manifestó que tenía adormecida parte de su rostro y una de sus manos. También le contó que había sido evaluado por personal médico dentro del centro de detención.
Sin embargo, sus familiares denuncian que durante el tiempo que permaneció bajo custodia no recibió de manera regular los medicamentos que necesitaba para tratar sus padecimientos. Esta situación ahora forma parte de las interrogantes que rodean su muerte.
Las autoridades informaron que López Cornejo sufrió una emergencia médica dentro del centro de detención y posteriormente fue trasladado a un hospital. Pese a la atención recibida, fue declarado sin vida.
Hasta el momento, la causa oficial de la muerte permanece bajo investigación. Las circunstancias que provocaron la emergencia médica y la atención que recibió mientras permanecía bajo custodia son algunos de los aspectos que la familia busca esclarecer.
La madre de López Cornejo afirmó que fue el propio hospital el que notificó a la familia sobre el fallecimiento. Tras recibir la noticia, sus seres queridos comenzaron a pedir explicaciones sobre lo ocurrido durante las últimas horas de vida del salvadoreño.
Mientras avanza la investigación, funcionarios y organizaciones han solicitado que se realice una investigación independiente para determinar si se cumplieron los protocolos de atención médica y establecer las circunstancias que llevaron a la muerte de Edwin Jovanny López Cornejo.