¿Quién era Edgar Cáceres, el narco guatemalteco asesinado por presuntos sicarios hondureños?

Edgar Estuardo Cáceres Barreira, conocido como “Cachilla”, fue capturado en Guatemala en 2014 y extraditado a Estados Unidos en 2015, donde enfrentó un proceso por delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.
Tras cumplir su condena en Estados Unidos, regresó a Guatemala, donde fue asesinado a balazos en el departamento de Izabal, según informaron el jueves medios guatemaltecos.
El hombre, de 52 años, según la información, fue atacado a balazos la tarde del jueves 6 de agosto en la aldea La Libertad, en Livingston, Izabal.
De acuerdo con la reconstrucción de la Policía Nacional Civil (PNC), Cáceres viajaba en una camioneta cuando fue interceptado por hombres armados que se movilizaban en un pickup y otra camioneta de color naranja. Los atacantes abrieron fuego repentinamente contra el vehículo.
El ataque ocurrió alrededor de las 5:25 de la tarde y dejó múltiples impactos de bala en el vehículo. En la escena, investigadores localizaron 46 indicios balísticos, mientras que la PNC señaló que los agresores habrían utilizado fusiles. Cáceres resultó herido en el hombro izquierdo y en la mano derecha.
Bomberos Voluntarios auxiliaron al hombre y lo trasladaron a una clínica privada ubicada en Morales, Izabal. Sin embargo, murió al ingresar al centro asistencial. Diario La Hora, de Guatemala, reportó que la PNC situó su fallecimiento a las 7:40 de la noche.
Horas después del ataque, investigadores localizaron uno de los vehículos que presuntamente utilizaron los atacantes.
La unidad fue encontrada incendiada, aproximadamente seis horas después del crimen, en un área boscosa. En su interior fueron encontrados cuatro casquillos de arma de fuego.
Las autoridades guatemaltecas investigan si el grupo armado ingresó desde Honduras para ejecutar el asesinato. El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, confirmó que esa posibilidad está bajo investigación y explicó que los equipos de Inteligencia mantienen seguimiento a personas que cruzan la frontera y que podrían ingresar al país para cometer hechos delictivos.
No obstante, hasta ahora las autoridades no han confirmado que los responsables sean hondureños ni han identificado públicamente a los autores materiales o intelectuales del asesinato. La hipótesis de que los atacantes hayan ingresado desde Honduras forma parte de las investigaciones en curso.
El nombre de Cáceres Barreira ya era conocido por las autoridades guatemaltecas desde mayo de 2014. Según Ministerio Público de Guatemala, fue capturado el 8 de mayo de ese año durante un operativo realizado en Livingston, Izabal. Su detención respondía a una orden de captura provisional con fines de extradición solicitada por Estados Unidos.
En Estados Unidos era requerido por delitos relacionados con el tráfico de cocaína. Las autoridades estadounidenses lo señalaban de conspirar para importar droga a ese país y de participar en actividades relacionadas con la fabricación, distribución y tráfico de cocaína.
En 2015, medios guatemaltecos reportaron que la investigación lo vinculaba con una organización que habría introducido al menos 7.7 toneladas de cocaína a territorio estadounidense.
La extradición fue autorizada por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal el 19 de agosto de 2014, pero se concretó hasta el 9 de septiembre de 2015, cuando Cáceres Barreira fue entregado a las autoridades estadounidenses.
Se reportó entonces que el guatemalteco era señalado de colaborar con estructuras vinculadas al tráfico de drogas y que la droga habría sido trasladada desde Honduras hacia Guatemala para posteriormente continuar su recorrido por vía terrestre hacia México.
Tras enfrentar el proceso judicial en Estados Unidos y cumplir su sentencia, Cáceres regresó a Guatemala. Su pasado volvió a quedar registrado en investigaciones del Ministerio Público guatemalteco, que en 2018 consiguió una sentencia de extinción de dominio sobre Q261 mil 304.73 vinculados con él.
La Fiscalía sostuvo que esos fondos estaban relacionados con actividades de narcotráfico y que no eran congruentes con los ingresos que reportaba como agricultor y comerciante de ganado.
El asesinato de Cáceres abre una nueva investigación por parte de las autoridades guatemaltecas para determinar quién ordenó y ejecutó el ataque y, especialmente, si los responsables llegaron desde Honduras, como sospechan las autoridades del país vecino.