Las imágenes del tiroteo en restaurante In-N-Out de Idaho: tres muertos y siete heridos

Captura de video tomada a través de rastreo de redes que muestra las imágenes captadas por cámaras de vigilancia del tiroteo ocurrido el fin de semana pasado en el servicio para automóviles de un restaurante de Idaho. Con este ataque, Estados Unidos superó los 280 tiroteos masivos en lo que va del año, según cifras de Gun Violence Archive, entidad que contabiliza incidentes armados con cuatro o más víctimas de bala.