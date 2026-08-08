Las imágenes del tiroteo en restaurante In-N-Out de Idaho: tres muertos y siete heridos

Las autoridades policiales difundieron este viernes las imágenes captadas por cámaras de vigilancia sobre el tiroteo ocurrido el pasado fin de semana en un restaurante de Idaho. Hasta el momento, los cuerpos de investigación no han logrado esclarecer los motivos o causas detrás de este tiroteo masivo ocurrido el 1 de agosto de 2026.
Captura de video tomada a través de rastreo de redes que muestra las imágenes captadas por cámaras de vigilancia del tiroteo ocurrido el fin de semana pasado en el servicio para automóviles de un restaurante de Idaho. Con este ataque, Estados Unidos superó los 280 tiroteos masivos en lo que va del año, según cifras de Gun Violence Archive, entidad que contabiliza incidentes armados con cuatro o más víctimas de bala.
El sangriento hecho, registrado en el servicio para automóviles de un establecimiento de comida rápida, dejó un saldo trágico de tres personas muertas y siete heridos.
Las grabaciones muestran con un nivel de detalle estremecedor el ataque perpetrado por Chad Williams, un joven de 24 años de edad.
El agresor falleció a causa de una herida de bala autoinfligida el pasado sábado en la ciudad de Twin Falls, ubicada en el sur del estado.
Según los vídeos de las cámaras de seguridad, la balacera inició en el carril de autoservicio de la famosa cadena de restaurantes In-N-Out.
Williams comenzó abriendo fuego desde el interior de su propio vehículo a través de la ventanilla de pago del autoservicio.
Con este ataque, Estados Unidos superó los 280 tiroteos masivos en lo que va del año, según cifras de Gun Violence Archive, entidad que contabiliza incidentes armados con cuatro o más víctimas de bala.
En ese primer punto acabó con la vida de su primera víctima, identificada como Ashley Garibay, de 23 años de edad.
Posteriormente, el atacante estacionó su automóvil color blanco y descendió para arremeter contra otros clientes que hacían fila.
El sujeto disparó a quemarropa contra un conductor de 59 años que esperaba dentro de su automóvil, quien falleció al instante en la escena.
Durante el caos, el expolicía Austin James intentó valientemente repeler el ataque, pero desafortunadamente recibió un disparo por parte del agresor.
En las imágenes se observa claramente el momento en que Williams saca un rifle del baúl de su auto, lo que sugiere una previa preparación para perpetrar una masacre a gran escala.
Asimismo, el vídeo registró la intervención de un agente de la policía estatal que se encontraba fuera de servicio dentro del restaurante. Foto del atacante.
El oficial no identificado intercambió disparos contra el atacante; sin embargo, este último logró darse a la fuga hacia la vía pública.
En su huida, Williams caminó hacia la calle y disparó contra los vehículos detenidos en un semáforo en rojo, dejando tres personas heridas, para luego dirigirse a un sendero, atacar a un trabajador y finalmente quitarse la vida.