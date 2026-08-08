El dramático llamado que hizo Nasser Hilsaca antes de morir en el Hospital Atlántida

Nasser Hilsaca, conocido en Honduras por su lucha contra la obesidad mórbida y las complicaciones de salud que enfrentaba, falleció este sábado 8 de agosto en el Hospital General Atlántida, en La Ceiba, donde permanecía recibiendo atención médica desde 2025.
Hilsaca murió a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad renal crónica y la obesidad mórbida que padecía. Su caso había cobrado notoriedad en junio de 2025, cuando fue necesario montar un complejo operativo para sacarlo de su vivienda y trasladarlo hasta el centro asistencial.
En su última entrevista con Diario LA PRENSA, Nasser habló sobre las difíciles condiciones que enfrentaba durante su permanencia en el hospital. Con evidente agotamiento, denunció lo que consideraba un trato inhumano y pidió que le permitieran acceder al agua para poder asearse.
“Eso es inhumano lo que están haciendo. Yo ya no aguanto”, expresó durante la entrevista, en la que relató que llevaba varios días enfrentando dicha situación y que sentía que nadie atendía su reclamo.
Nasser también cuestionó que el personal del centro asistencial le indicara que ya no pertenecía al hospital porque su atención correspondía a otro servicio médico. “Estoy aquí. No tengo derecho a asearme”, manifestó con desesperación.
En medio de su reclamo, aseguró que necesitaba mantenerse limpio debido a las condiciones en las que se encontraba y advirtió que la falta de higiene podía empeorar su estado de salud. “Es para que yo me siga pudriendo. No tiene que ser así”, afirmó desde el hospital.
Su testimonio reflejaba el deterioro físico que enfrentaba después de años de permanecer prácticamente confinado a una cama. En 2025, LA PRENSA reportó que llevaba alrededor de cinco años sin poder salir de su habitación debido a su condición y que pesaba unas 630 libras.
El 23 de junio de 2025, su situación se convirtió en noticia nacional. Debido a las dificultades para movilizarlo, miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron una operación que se prolongó durante varias horas para bajarlo con una grúa desde el tercer piso del edificio donde vivía, en La Ceiba. Posteriormente fue trasladado en un remolque hasta el Hospital Atlántida.
El operativo requirió retirar estructuras metálicas del edificio y utilizar una rampa para completar el traslado. En el hospital incluso fueron unidas mediante soldadura tres camillas para disponer de una superficie adecuada para atenderlo.
La salud de Nasser estaba comprometida por múltiples padecimientos asociados con su condición. Nasser Hilsaca que presentaba obesidad mórbida, úlceras, celulitis y problemas renales, mientras permanecía bajo atención médica especializada.
Durante su hospitalización, Nasser llegó a expresar esperanza de recuperarse. En una entrevista publicada por LA PRENSA en junio de 2025 dijo sentirse mejor y agradeció al personal médico que lo atendía, mientras mantenía su deseo de continuar viviendo.
La hermana de Nasser Hilsaca lo acompañó en todo momento, desde su traslado al hospital en 2025 hasta este sábado 8 de agosto de 2026, día en que se confirmó su fallecimiento.