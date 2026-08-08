El dramático llamado que hizo Nasser Hilsaca antes de morir en el Hospital Atlántida

El 23 de junio de 2025, su situación se convirtió en noticia nacional. Debido a las dificultades para movilizarlo, miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron una operación que se prolongó durante varias horas para bajarlo con una grúa desde el tercer piso del edificio donde vivía, en La Ceiba. Posteriormente fue trasladado en un remolque hasta el Hospital Atlántida.