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Diez horas sin luz estará esta zona de Honduras este sábado 8 de agosto

La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país

Diez horas sin luz estará esta zona de Honduras este sábado 8 de agosto
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este sábado 8 de agosto del presente año.

 Foto: Archivo La Prensa
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Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, según indica el comunicado.

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La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos diez horas en esta zona del país.

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La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.

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Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.

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La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.

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Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:

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En el Distrito Central las zonas sin energía serán la Empresa Nacional de Artes Gráficas, colonia Miraflores, Miraflores Norte, Jardines de Miraflores, Plantel de Cemcol, Bodegas del Sanaa, Miraflores Sur, Altos de Miraflores Sur y zonas aledañas en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

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También Lotificación Kaffie, colonia Vista Hermosa, Diamond Steel, parte de colonia Montes de Sinaí, parte de Residencial Alemán, San José de la Vega, Residencial Altos de las Vegas y zonas aledañas en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

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