Pesaba 630 libras: Las complicaciones de salud de Nasser Hilsaca que causaron su muerte

Las complicaciones derivadas de la enfermedad renal crónica y la obesidad mórbida que padecía provocaron el deterioro de la salud de Nasser Hilsaca, quien falleció este sábado 8 de agosto en el Hospital Atlántida, en La Ceiba.
Hilsaca permanecía bajo atención médica debido a los padecimientos que enfrentaba y que requerían cuidados especializados. Su condición se agravó hasta provocarle la muerte en el centro asistencial, donde permanecía ingresado.
La historia de Nasser se volvió conocida en Honduras debido a las dificultades que enfrentaba para movilizarse y recibir atención médica a causa de su condición. Su caso generó asombro, pero también solidaridad entre ciudadanos que conocieron su situación.
En junio de 2025, un complejo operativo fue necesario para trasladarlo desde su vivienda hasta el Hospital Atlántida. Personal del Cuerpo de Bomberos utilizó una grúa para sacarlo desde el tercer piso del inmueble, debido a que no podía ser movilizado por las escaleras.
El procedimiento se extendió durante varias horas y requirió retirar estructuras del edificio para permitir la salida de Nasser. Posteriormente, fue trasladado en un remolque hasta el centro asistencial, donde se prepararon condiciones especiales para atenderlo.
Incluso dentro del hospital fue necesario utilizar medidas especiales para movilizarlo. Tres camillas fueron unidas mediante soldadura para poder trasladarlo y facilitar su atención médica.
Durante su hospitalización, Nasser enfrentó diversas complicaciones relacionadas con su estado de salud, entre ellas problemas renales y lesiones en la piel. A pesar de su delicada condición, en una entrevista con LA PRENSA manifestó su deseo de recuperarse y continuar con vida.
En su última entrevista con este rotativo, Nasser hizo un dramático llamado por las condiciones que enfrentaba en el hospital. Denunció que no le permitían acceder al agua para poder asearse y cuestionó el trato que estaba recibiendo.
“Eso es inhumano lo que están haciendo. Yo ya no aguanto”, expresó Nasser durante la conversación, en la que aseguró que llevaba varios días enfrentando aquella situación. También manifestó su preocupación porque la falta de higiene podía empeorar su estado.
Su hermana, Básima Hilsaca, relató cómo fueron los últimos segundos de vida de Nasser. Según contó, permaneció junto a él durante ese momento y escuchó las que serían sus últimas palabras: “Déjame ir, Básima”.