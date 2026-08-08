Britney reafirma su retiro de la música: "No quiero estar en este negocio"

La artista estadounidense Britney Spears, ha publicado un polémico mensaje en redes sociales que, sorprendentemente, parece tener dividida a la opinión pública en redes.
En el largo mensaje hace una reflexión sobre la maternidad, sus hijos y la convivencia con sus propios padres para lamentar los errores que ha cometido a lo largo de su vida, especialmente como madre. La artista confiesa que siente que ha fracasado como madre, especialmente después de saber que su hijo cree en la ciencia y no en Dios.
Britney también mencionó en su escrito que no está dispuesta a volver a la industria del entretenimiento, donde empezó desde que era muy chica.
"No quiero estar en este negocio y, francamente, la idea del negocio no es como era cuando era más joven, mi intención y mi mentalidad estaban en un lugar completamente diferente cuando solía actuar, ni una sola vez en esos 15 años fuí yo y la forma en que solía pensar..me avergonzaban, me humillaban y me obligaban a hacerlo todo", expresó la también llamada "princesa del pop".
La cantante también dijo que siente mucho rencor hacia sus padres, pues ellos se llevaban de paseo a sus hijos Sean y Jayden cuando ella estaba bajo una tutela por su deterioro mental. Asegura que, cuando sus hijos eran pequeños, se lo llevaban a la playa sin que ella pudiera asistir. "Me pregunto por qué yo no era parte de esas salidas secretas", lamenta ahora en su comunicado.
"Solía ser increíblemente inteligente y 100% me lavaron el cerebro hacia un sistema ignorante donde cada persona se aprovechó de mi", añade. "Echo de menos la emoción en mis ojos estando vivos cuando era más joven, siempre dispuesta a agradar y hambrienta de vida. Era tremendamente pasional por todo", agregó.
Con estas nuevas declaraciones en redes sociales, Britney ha demostrado que aún después de muchos años sigue cargando con el peso de un gran dolor por el abuso y abandono de sus seres queridos hacia ella.
Pero no todo es malo, a pesar del sufrimiento de la artista, en los últimos meses ha reanudado su relación con sus hijos, quienes ya tienen 20 y 21 años, y ahora tratan de mantener una relación cordial y sana.
La reacción a las palabras de Britney Spears en redes está siendo dividida. A sus 44 años, conserva una amplia legión de fans que defienden su mensaje, y piden ayuda para la cantante, cuya situación mental parece haber empeorado en los últimos meses. Hace unas semanas fue arrestada y condenada por conducir borracha, y se hizo público además la gran cantidad de medicación que tomaba a diario, desde antidepresivos a estabilizadores del ánimo y pastillas contra el trastorno del síndrome de atención.
Inforgrafía sobre la cantante estadounidense, Britney Spears.