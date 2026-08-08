Britney reafirma su retiro de la música: "No quiero estar en este negocio"

La cantante también dijo que siente mucho rencor hacia sus padres, pues ellos se llevaban de paseo a sus hijos Sean y Jayden cuando ella estaba bajo una tutela por su deterioro mental. Asegura que, cuando sus hijos eran pequeños, se lo llevaban a la playa sin que ella pudiera asistir. "Me pregunto por qué yo no era parte de esas salidas secretas", lamenta ahora en su comunicado.