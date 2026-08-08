Capítulo 8, final de "House of the Dragon 3": fecha, hora y dónde ver

La tercera temporada de "House of the Dragon" está a punto de llegar a su desenlace. El episodio 8 se estrenará este domingo 9 de agosto y pondrá un nuevo punto de inflexión en la guerra civil de la familia Targaryen, con Rhaenyra y Aegon II cada vez más cerca de un enfrentamiento decisivo por el Trono de Hierro.
El avance del capítulo anticipa un escenario de máxima tensión. "No habrá duda sobre quien los dioses eligieron para gobernar", afirma Rhaenyra en el adelanto difundido por HBO, una frase que deja entrever la importancia que tendrá el último episodio de esta temporada.
La tercera entrega ha retomado la llamada Danza de los Dragones, el conflicto que enfrenta a los seguidores de Rhaenyra Targaryen con los de Aegon II. A diferencia de la segunda temporada, que concluyó dejando varios frentes abiertos, esta nueva etapa elevó desde el comienzo la escala de la guerra y llevó a sus protagonistas hacia enfrentamientos cada vez más peligrosos.
Uno de los acontecimientos centrales fue la Batalla de la Garganta ("Battle of the Gullet"), un enfrentamiento que originalmente estaba contemplado para la segunda temporada, pero que finalmente fue trasladado a la tercera. La decisión permitió iniciar la nueva entrega con una secuencia de gran magnitud y establecer desde el principio el tono de los episodios posteriores.
Durante la temporada, Rhaenyra también ha tenido que afrontar nuevas amenazas políticas y militares. Personajes como Ulf el Blanco, Hugh Hammer, Corlys Velaryon y los Hightower han adquirido mayor protagonismo, mientras las alianzas y traiciones continúan modificando el equilibrio de fuerzas dentro de la guerra Targaryen.
El séptimo episodio dejó varias piezas listas para el desenlace. Entre ellas destacó el regreso de Sunfyre, el dragón de Aegon II que había sido considerado muerto después de la Batalla de Rook's Rest. Su aparición volvió a fortalecer la posición del rey y abrió nuevas posibilidades para el conflicto.
El capítulo también mostró directamente a Dreamfyre, el dragón vinculado a Helaena Targaryen. Durante una de sus visiones, Helaena aparece sobre la criatura mientras contempla un escenario de destrucción en Desembarco del Rey. La secuencia reforzó el conflicto interno del personaje ante el poder de los dragones y las consecuencias devastadoras de la guerra.
El episodio 8 se estrenará este domingo 9 de agosto de 2026 y tendrá una duración de 75 minutos, convirtiéndose en el capítulo más extenso de "House of the Dragon" hasta ahora. El lanzamiento mantendrá el horario habitual de la producción, con estreno a las 9:00 p. m. ET en Estados Unidos.
Para los espectadores de Latinoamérica, el episodio estará disponible a las 7:00 p. m. en México; 8:00 p. m. en Colombia, Perú y Ecuador; 9:00 p. m. en Venezuela, Chile, Bolivia y Paraguay; y 10:00 p. m. en Argentina, Uruguay y Brasil. El capítulo podrá verse a través de HBO y mediante HBO Max.
Aunque el octavo episodio marcará el cierre de la tercera temporada, la historia todavía tendrá una última etapa. HBO ya confirmó una cuarta temporada, que será la última de la serie y estará destinada a cerrar la historia de la guerra civil Targaryen. Los guiones de esa entrega se encuentran en desarrollo y el rodaje está previsto para comenzar a principios de 2027. La cuarta temporada tendría su estreno en 2028, aunque HBO todavía no ha establecido una fecha concreta.