Capítulo 8, final de "House of the Dragon 3": fecha, hora y dónde ver

Aunque el octavo episodio marcará el cierre de la tercera temporada, la historia todavía tendrá una última etapa. HBO ya confirmó una cuarta temporada, que será la última de la serie y estará destinada a cerrar la historia de la guerra civil Targaryen. Los guiones de esa entrega se encuentran en desarrollo y el rodaje está previsto para comenzar a principios de 2027. La cuarta temporada tendría su estreno en 2028, aunque HBO todavía no ha establecido una fecha concreta.