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“Murió durmiendo”: El desgarrador relato de la hermana de Nasser Hilsaca tras su deceso en La Ceiba

Sumida en un profundo dolor, Básima Hilsaca reveló los amargos momentos previos a la muerte de su hermano Nasser en el Hospital General Atlántida

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En su silla de ruedas, con la voz quebrantada y visiblemente afectada, Básima recordó cuáles fueron las últimas palabras y peticiones de su hermano mientras luchaba por su vida.

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Entre lágrimas, su hermana Básima Hilsaca relató a Diario LA PRENSA los difíciles momentos que atravesaron previo a su deceso.

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“Él exigía que lo limpiáramos, que le trajéramos agua, pero no teníamos personal. Él me gritaba: ‘Déjame, ¿por qué no me dejas que yo me vaya? Siento que me ahogo, tengo calor’”.

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Al ser consultada sobre las solicitudes de ayuda y el ingreso hospitalario de Nasser, Básima manifestó su tristeza por las limitaciones que enfrentaron durante su atención, señalando que solo acudía para sus tratamientos de diálisis sin lograr un ingreso permanente en sala.

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Profundo dolor y desconsuelo vive la familia de Nasser Hilsaca tras confirmarse su fallecimiento a las 8:00 de la mañana en el Hospital General Atlántida de La Ceiba.

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A pesar de su propia condición de salud y sus dificultades de movilidad, su hermana intentó asistirlo hasta el último minuto.

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“Yo no me podía mover del piso y él estaba enfermo, pero aun así le iba a colocar las almohadas. Murió durmiendo, parece”.

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“Pedimos ayuda y desgraciadamente no le dieron otra vez el ingreso para que estuvieran pendientes de él(...) Decían que no estaba ingresado. Yo no sé si por las leyes que tienen (...) Ellos tienen sus protocolos”. Imagen del ataúd donde se depositaron los restos de Nasser.

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“Dios tiene la verdad y Él va a saber; ya mi hermano falleció y no vale la pena. Ya sobre la leche derramada no se puede llorar”, dijo Básima.

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El caso de Nasser Hilsaca había conmocionado a Honduras tras permanecer varios años postrado por su delicada condición de salud y obesidad mórbida. Su partida deja una profunda huella entre sus seres queridos y la comunidad ceibeña.

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