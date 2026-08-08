¿De qué murió el padre de Messi? Esto informan y así la pasó durante el Mundial

Este sábado 08 de agosto se confirmó la dura noticia sobre el fallecimiento a sus 68 años de Jorge Messi, padre del astro argentino.
Jorge Messi, también era el agente de su hijo y, fue durante décadas uno de los principales pilares de la carrera de Lionel, acompañándolo desde sus primeros pasos en el fútbol hasta convertirse en una de las grandes estrellas de la historia.
Sin embargo, en las últimas semanas atravesaba problemas de salud y según pudo confirmar Infobae, el padre de Messi murió internado en las instalaciones del Sanatorio Centro, ubicado en la ciudad de Rosario.
Ahí, el padre de Lionel Messi permaneció internado atravesando un delicado estado de salud.
La triste noticia fue comunicada a la opinión pública a través de un documento formal firmado por el director médico de la institución, el Dr. Carlos Mackey.
En dicho comunicado, la institución médica expresó rápidamente sus más sinceras condolencias para la esposa, los hijos y todos los allegados al entorno del futbolista argentino. Además, fueron claros al señalar que no brindarían mayor información por respeto a la privacidad de la familia.
Pero según informan los medios argentinos, el padre de Lionel Messi falleció en Rosario tras atravesar una larga enfermedad.
Jorge siempre trataba de acompañar a su hijo en los mejores momentos, es por ello que durante el Mundial 2026 fue una de las grandes ausencias y muchos se preguntaban el motivo.
Fue entonces, cuando a mediados de julio salió a la luz su delicado estado de salud y la familia de Messi tuvo que lanzar un comunicado pidiendo respeto.
“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico... la familia quiere expresar su malestar por la falta de sensibilidad", esto en relación a los rumores que circularon en ese momento.
Es por ello que tras marcar su primer gol en el Mundial 2026 ante Argelia, Lionel Messi rompió en llanto y luego desveló el motivo: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.
Debido al delicado estado de salud, ni Jorge Messi ni Celia Cuccittini viajaron a los Estados Unidos a acompañar a Lionel durante el Mundial. Dos días después de la final ante España, el astro viajó a Argentina para estar con su familia.
“Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal", confesó Lionel Messi en una entrevista del 2007 con el programa Fútbol y algo más de Radio Del Plata al hablar sobre sus inicios.
Y añadió: "Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”.
Su padre también habló en dicha entrevista y le dijo al argentino: “Vos sabés muy bien que hemos pasado muchos momentos buenos y no tan buenos. Sobre esos momentos no tan buenos vos sabés que siempre salimos reforzados y pretendemos que esto continúe así porque esto nos ayuda a ser más fuertes ante la vida y a vos te ayuda a ser lo que sos, porque yo creo que por encima de ser un buen jugador de fútbol sos una excelente persona”.
Jorge Messi nacido en 1958 en la provincia argentina de Santa Fe y fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.