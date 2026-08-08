Fátima Bosch en Guatemala: así ha sido la visita de la Miss Universo 2025

La hermosa Miss Universo 2026, la mexicana Fátima Bosch, arribó la semana pasada a Guatemala para participar en varias actividades y compartir con las candidatas del certamen Miss Guatemala 2026.
La reina de belleza inició su recorrido por Guatemala con un homenaje a la riqueza cultural del país al vestir la tradicional indumentaria maya de Quetzaltenango durante un desfile realizado en el Parque Central de Xela.
Ahí, la beldad mexicana se mostró muy feliz y emocionada por el cálido recibimiento del pueblo guatemalteco. "
Hay recibimientos que van mucho más allá de una corona. Fátima Bosch llegó a Guatemala y encontró en cada sonrisa, cada abrazo y cada persona que salió a recibirla una muestra del cariño que ha construido a su paso. Porque al final, lo que verdaderamente permanece no es la corona que llevas, sino la huella que dejas en el corazón de quienes te encuentran", compartieron desde la cuenta oficial de la reina en Facebook.
La elección de portar el traje regional de Quetzaltenango llamó la atención de los asistentes y resaltó la diversidad cultural guatemalteca, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la jornada.
Fátima expresó su admiración por la riqueza cultural, las tradiciones y la calidez de los guatemaltecos.
En esta nueva gira, la reina de belleza participará en actividades con fundaciones, compartirá con las candidatas de Miss Universe Guatemala 2026, sostendrá reuniones con autoridades de Gobierno y asistirá a diversos eventos oficiales.
Fátima Bosch también aprovechó su visita en Guatemala para reencontrarse con una de sus compañeras de competencia, Raschel Paz, con quien celebró la amistad que nació en el certamen y recreó su icónica foto.
Bosch y Paz recrearon un momento que ambas vivieron durante el certamen celebrado en Tailandia. Se trata de la fotografía en la que Raschel Paz carga a la ahora Miss Universo 2025.
La primera escena ocurrió durante Miss Universo 2025, en Tailandia. La segunda, durante la primera visita de Fátima Bosch a Guatemala, en enero pasado, cuando, durante su reencuentro en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Raschel Paz cargó a Bosch para recrear el momento.
En su segundo encuentro en el país, y como ya es tradición, las dos reinas de belleza volvieron a recrear la escena, esta vez frente al helicóptero en el que se trasladó Miss Universo, lo que llamó la atención en redes sociales.
Momentos después, Miss Universo Guatemala compartió un mensaje en el que agradeció la amistad que forjó con la mexicana. “A veces creemos que el mayor regalo de este camino es una corona, pero la verdad es que siempre serán las personas que conocemos en él”, inició Paz.
Por otro lado, la reina de belleza mexicana compartió un día muy especial en la Fundación Francisco Batres, reafirmando uno de los mensajes más importantes de su visita a Guatemala: cuidar las infancias es cuidar el futuro.
Sin duda este ha sido uno de los momentos más emotivos de su viaje al país hermano: Guatemala.
Fátima Bosch continúa en el país centroamericano para continuar con las actividades de su agenda.