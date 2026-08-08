Fátima Bosch en Guatemala: así ha sido la visita de la Miss Universo 2025

Ahí, la beldad mexicana se mostró muy feliz y emocionada por el cálido recibimiento del pueblo guatemalteco. "

Hay recibimientos que van mucho más allá de una corona. Fátima Bosch llegó a Guatemala y encontró en cada sonrisa, cada abrazo y cada persona que salió a recibirla una muestra del cariño que ha construido a su paso. Porque al final, lo que verdaderamente permanece no es la corona que llevas, sino la huella que dejas en el corazón de quienes te encuentran", compartieron desde la cuenta oficial de la reina en Facebook.