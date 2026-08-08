Verónica Castro sorprende a sus 73 años con un renovado look

Verónica Castro volvió a convertirse en centro de atención luego de presumir una renovada imagen a sus 73 años. La actriz mexicana sorprendió con un corte de cabello más corto, tonos plateados y un maquillaje pensado para resaltar sus facciones y mantener la naturalidad que la ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.
El cambio fue realizado por Pepe Gutiérrez, estilista y creador de contenido, quien compartió en redes sociales el resultado de la transformación. Para el profesional, trabajar con la protagonista de "Rosa Salvaje" y "María Mercedes" tuvo además un significado especial, ya que confesó ser admirador de la actriz desde hace muchos años.
Gutiérrez relató que conocer y atender personalmente a Castro representó el cumplimiento de un sueño. Incluso recordó que durante el encuentro pudo hablar con ella sobre distintos momentos de su carrera, mientras compartían comida, café y un pastel en la casa de la actriz.
La renovación incluyó un servicio integral de belleza para el cabello y el rostro. En el caso de la cabellera, el estilista aplicó una técnica de mechas claras en tonalidades plateadas, adaptada a las características del rostro de Castro y pensada para darle luminosidad a su apariencia.
El cambio se complementó con maquillaje profesional, con el que se buscó destacar los rasgos de la actriz sin alterar su esencia. El resultado rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde sus seguidores reaccionaron favorablemente ante la nueva imagen de una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana.
Los comentarios destacaron especialmente sus ojos y la manera en que el nuevo estilo realzó su rostro. "Hermosísima Vero y tu trabajo obviamente también eres excelente Pepe", escribió una usuaria, mientras otros seguidores dejaron mensajes como "Qué ojos tan hermosos de la señora" y "Bella mujer y el trabajo total excelencia".
A lo largo de su carrera, Verónica Castro se convirtió en uno de los rostros más populares de las telenovelas mexicanas. Producciones como "Rosa Salvaje" y "María Mercedes" la llevaron a conquistar audiencias dentro y fuera de México, consolidando una trayectoria que se extiende por varias décadas.
La actriz también ha mantenido presencia en diferentes espacios del entretenimiento durante los últimos años. Recientemente fue coronada durante el Pride 2026, reconocimiento que se sumó a otros momentos recientes en los que ha recibido muestras de cariño y admiración por parte del público.
Otro de sus recientes compromisos fue su participación como madrina en las 300 representaciones de la obra "No te vayas sin decir adiós", protagonizada por Juan Ferrara. La presencia de Castro convirtió la celebración teatral en otro encuentro entre dos figuras de amplia trayectoria en el entretenimiento mexicano.
A sus 73 años, la actriz continúa despertando interés cada vez que aparece públicamente y mantiene una conexión cercana con sus seguidores. Su más reciente transformación demuestra, además, que continúa abierta a experimentar con su imagen sin renunciar al estilo que la ha acompañado durante décadas. Con su nueva cabellera y un maquillaje que apuesta por la elegancia y la naturalidad, "La Vero" volvió a recibir el respaldo de sus admiradores.