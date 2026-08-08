Verónica Castro sorprende a sus 73 años con un renovado look

A sus 73 años, la actriz continúa despertando interés cada vez que aparece públicamente y mantiene una conexión cercana con sus seguidores. Su más reciente transformación demuestra, además, que continúa abierta a experimentar con su imagen sin renunciar al estilo que la ha acompañado durante décadas. Con su nueva cabellera y un maquillaje que apuesta por la elegancia y la naturalidad, "La Vero" volvió a recibir el respaldo de sus admiradores.