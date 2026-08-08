"Si no te gusta, no hay problema": Dwayne Johnson responde por "Moana"

Dwayne Johnson decidió pronunciarse sobre la recepción que ha tenido la nueva versión de "Moana", una producción de Disney que no consiguió convencer a buena parte de la crítica y que además ha registrado una recaudación inferior a las expectativas. El actor, sin embargo, aseguró que las opiniones negativas forman parte del riesgo de hacer cine.
En declaraciones a PEOPLE, Johnson recordó que las primeras reseñas que recibió la película fueron especialmente alentadoras. "Nuestras dos primeras reseñas salieron. Nunca lo olvidaré... Fueron increíbles. Yo estaba como: ‘Guau’", relató. Sin embargo, reconoció que posteriormente la percepción cambió. "Luego tomó otro rumbo, como a veces sucede", comentó entre risas.
El panorama también se reflejó en las cifras. Dirigida por Thomas Kail y protagonizada por Catherine Lagaʻaia, la adaptación de acción real llegó a los cines el 10 de julio con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares y hasta ahora acumula más de 263 millones de dólares a nivel mundial, un resultado considerado modesto para una producción de esta magnitud.
En el terreno de la crítica, "Moana" obtuvo apenas un 31 % de aprobación entre los especialistas en Rotten Tomatoes, aunque la respuesta de los espectadores fue mucho más favorable, con un 88 %. En Metacritic, la película consiguió una puntuación de 42 sobre 100, evidenciando la distancia entre la valoración profesional y la del público.
La diferencia resulta todavía más evidente al compararla con la cinta animada de 2016. Aquella producción alcanzó un 95 % de aprobación de los críticos en Rotten Tomatoes y se convirtió en una de las películas animadas más queridas de Disney. Entre las principales objeciones a la nueva versión está la percepción de que reproduce buena parte de la historia original sin incorporar suficientes elementos novedosos.
También han surgido cuestionamientos relacionados con los efectos visuales y la representación de algunos personajes mediante CGI. Algunos análisis han señalado que determinadas criaturas perdieron parte del encanto de la película animada y que la adaptación no consiguió trasladar por completo la calidez visual de su antecesora. Incluso el regreso de Johnson como Maui recibió opiniones divididas.
Pese a este escenario, el actor no considera que las puntuaciones definan el verdadero valor de la producción. "Eso es simplemente lo que ocurre porque estamos en este negocio", explicó. Para Johnson, las críticas forman parte inevitable de una industria en la que las obras quedan expuestas a millones de opiniones diferentes desde el momento de su estreno.
El intérprete también reveló que conversó sobre la situación con su esposa, Lauren Hashian, especialmente durante las noches, cuando sus hijos ya estaban dormidos. Ambos intentaban poner en perspectiva las críticas y el ruido generado alrededor de la película. "El desafío era: ‘Está bien, recordemos qué habrá después de este fin de semana de estreno. Recordemos qué está pasando ahora y el ruido que está ocurriendo ahora’", contó.
Frente a quienes no disfrutaron de la película, Johnson adoptó una postura conciliadora y evitó entrar en confrontaciones. "Si te encanta, genial. Si no, no hay problema", afirmó, dejando claro que entiende que una producción cinematográfica no puede satisfacer a todos los espectadores. Sin embargo, detrás de su defensa existe un motivo personal que va más allá de las cifras. Johnson considera que uno de los principales logros de "Moana" es haber llevado la cultura polinesia a una producción de enorme alcance internacional. Su madre, Ata, es de ascendencia samoana, por lo que el proyecto tiene para él un significado especial.
"Lo que realmente importaba" era que "la cultura realmente se levantó", sostuvo el actor. Johnson destacó que la película permite que nuevas generaciones encuentren una representación de sus raíces en la pantalla grande. "Porque mis hijos y yo ahora podemos mirar la pantalla grande y decir: ‘Esa somos nosotros por primera vez en una pantalla grande. Ahí estamos. ¿Qué tan genial es eso?’", expresó.