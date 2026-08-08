"Si no te gusta, no hay problema": Dwayne Johnson responde por "Moana"

Frente a quienes no disfrutaron de la película, Johnson adoptó una postura conciliadora y evitó entrar en confrontaciones. "Si te encanta, genial. Si no, no hay problema", afirmó, dejando claro que entiende que una producción cinematográfica no puede satisfacer a todos los espectadores. Sin embargo, detrás de su defensa existe un motivo personal que va más allá de las cifras. Johnson considera que uno de los principales logros de "Moana" es haber llevado la cultura polinesia a una producción de enorme alcance internacional. Su madre, Ata, es de ascendencia samoana, por lo que el proyecto tiene para él un significado especial.