Karol G, Shakira, Feid y Ozuna: Estrenos musicales para este fin de semana

La dominicano-estadounidense María Isabel estrenó 'Miss Me Much?', su segundo álbum y el primero en cinco años, producido por el español El Guincho, ganador de cinco premios Latin Grammy y responsable de discos de Rosalía y Charli xcx. El álbum cuenta una ruptura amorosa y mezcla el reguetón de comienzos de siglo con la bachata y el hip hop que la cantante escuchó en Queens, el barrio de Nueva York donde nació.