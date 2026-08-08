Cuatro salidas en Barcelona, Real Madrid con otro bombazo y traspaso del Atlético

Fichajes, renovaciones, traspasos, salidas y negociaciones mantienen en vilo a los aficionados, mientras las principales potencias de Europa aceleran sus gestiones para cerrar acuerdos antes del cierre del mercado.
El delantero belga Romelu Lukaku, actualmente en el Napoli, habría dado luz verde al Fenerbahçe para avanzar en las negociaciones por su fichaje. El atacante ya había mostrado interés en la posibilidad de jugar en el conjunto turco y ahora habría dado el paso definitivo.
El PSV ficha al japonés Kodai Sano por 14.5 millones de euros y le firma hasta 2031.
Atlanta United tendría en la mira al delantero español Álvaro Morata, actualmente vinculado al Como de Italia. El conjunto de la MLS estaría interesado en hacerse con los servicios del experimentado atacante, quien podría convertirse en una de sus grandes apuestas ofensivas de cara a la próxima temporada
LA Galaxy ha fichado al mediocentro español Sergi Roberto (34), quien llega como agente libre procedente del Como. El futbolista firma contrato con el conjunto estadounidense hasta junio de 2028. En su momento fue héroe del Barcelona en Champions League.
Según informa Fabrizio Romano, Manor Salomon (27 años) será nuevo jugador del West Ham United de cara a la próxima campaña.
El traspaso del que se venía hablando durante los últimos días ya es oficial. Thiago Almada deja el fútbol europeo y se convierte en nuevo jugador de River Plate, en una operación que marca un hito en el mercado argentino. El mediocampista ofensivo llega al conjunto millonario por 20 millones de euros, convirtiéndose, según la información proporcionada, en el traspaso más caro en la historia del fútbol argentino.
Javi López se convertirá en el nuevo lateral izquierdo del Feyenoord. El español, de 24 años, actualmente tiene contrato con la Real Sociedad. Según informa 'Feyenoord Transfermarkt', el tinerfeño parece tener permiso para abandonar San Sebastián, y el club de Rotterdam está considerando cederlo a préstamo
El Parma refuerza su ataque: el club italiano ha cerrado la cesión del delantero maliense El Bilal Touré, procedente del Atalanta, por una temporada. La operación se concreta por 1.5 millones de euros, con una opción de compra de 11 millones de euros.
¡BOMBAZO! Arsenal ficha al brasileño Bruno Guimarães por 87.5 millones de euros. El centrocampista brasileño deja el Newcastle y firma con los Gunners hasta junio de 2030.
Se va: El Barcelona y el Liverpool han alcanzado un acuerdo para la cesión con opción de compra de Ronald Araujo (27), que jugará la próxima temporada en Anfield en una noticia bomba adelantada por Fabrizio Romano .
Marc Casadó dejará al Barcelona debido a la falta de espacio en el equipo dirigido por Hansi Flick. El mediocampista español no entra en los planes del técnico alemán para la próxima temporada y su futuro apunta cada vez más lejos del conjunto azulgrana. En medio de esta situación, Arabia Saudita aparece como uno de los posibles destinos.
Ferran Torres jugará en el PSG la próxima temporada, salvo un giro inesperado. El acuerdo entre el delantero español y el conjunto parisino estaría muy avanzado, mientras Barcelona y PSG ya negocian para cerrar la operación antes del próximo miércoles. La transferencia podría concretarse por una cifra cercana a los 50 millones de euros.
Roony Bardghji dejará el Barcelona después de no lograr consolidarse en los planes del conjunto azulgrana. El joven extremo sueco, que llegó al club con grandes expectativas, estaría cerca de poner punto final a su etapa como futbolista del Barça en busca de un nuevo destino que le permita tener mayor protagonismo y continuidad.
El CD Leganés refuerza su portería con la incorporación de Luca Zidane. El guardameta francés se convierte en una de las nuevas apuestas del conjunto español para la próxima temporada, aportando experiencia y calidad bajo los tres palos.
Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, fue contundente al referirse al futuro de Julián Álvarez. El técnico argentino insistió en la postura del club de no traspasar al delantero y respaldó la decisión de la directiva rojiblanca. “Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión de no traspasarlo, que Miguel Ángel Gil Marín ha explicado muy bien”, señaló.
Tras la enorme decepción que ha provocado en el Real Madrid la negativa de Rodri, de 30 años, el conjunto blanco busca otro futbolista que pueda asumió el rol de pivote.
¡Zubimendi aparece en el radar del Real Madrid! Tras complicarse la opción de fichar a Rodri, el nombre de Martín Zubimendi habría sido puesto sobre la mesa dentro de la directiva del conjunto blanco. El mediocampista español podría convertirse en una de las alternativas que maneja el Real Madrid para reforzar su centro del campo.
¡PSG, muy cerca de fichar a Zion Suzuki! El conjunto parisino avanza en las negociaciones por el guardameta japonés en una operación que podría alcanzar los 35 millones de euros: 30 millones fijos más 5 millones en variables. Ambos clubes estarían muy cerca de alcanzar un acuerdo definitivo.
Matteo Ruggeri habría aceptado la propuesta del Aston Villa y su salida del Atlético de Madrid estaría cada vez más cerca. Según informa el periodista Matteo Moretto, el lateral italiano avanza hacia un acuerdo con el conjunto de la Premier League, que busca cerrar su incorporación.