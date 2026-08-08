Cuatro salidas en Barcelona, Real Madrid con otro bombazo y traspaso del Atlético

El traspaso del que se venía hablando durante los últimos días ya es oficial. Thiago Almada deja el fútbol europeo y se convierte en nuevo jugador de River Plate, en una operación que marca un hito en el mercado argentino. El mediocampista ofensivo llega al conjunto millonario por 20 millones de euros, convirtiéndose, según la información proporcionada, en el traspaso más caro en la historia del fútbol argentino.