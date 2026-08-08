Fabio Lobo rompe el silencio tras salir de prisión en USA y revela quiénes lo visitaban

Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), habló públicamente sobre los años que permaneció privado de libertad en Estados Unidos y recordó quiénes eran los únicas personas que lo visitaban en prisión.
En una entrevista con el productor hondureño de podcasts Víctor Freq, Lobo relató detalles de los encuentros familiares que marcaron su permanencia en prisión, especialmente aquellos en los que sus hijas viajaron desde Honduras para verlo.
El exconvicto recordó que una de las últimas visitas de su madre ocurrió cuando ella llegó acompañada de sus hijas. “Fue con mis hijas, me visitó, hablamos. Mi mamá es una persona muy linda”, relató durante la conversación.
Según contó, el encuentro estuvo marcado por la emoción de su madre, quien rompió en llanto al verlo. “Únicamente, ella, al verme, pues lloró. Pero nunca me reclamó por lo que había pasado ni me preguntó”, aseguró Lobo.
El también hijo del exmandatario hondureño explicó que la presencia de sus hijas hizo todavía más difícil aquel momento, debido a la reacción emocional que tuvieron al reencontrarse con él dentro de la prisión.
“Fue un momento duro porque están tus hijas y está tu madre. Entonces mis hijas quedan como en shock. Entonces mis hijas lloran y abrazan a uno”, recordó Lobo, quien reconoció que también terminó afectado por la situación.
El exrecluso señaló que las despedidas eran todavía más dolorosas, debido a la incertidumbre sobre cuándo volvería a encontrarse con sus familiares. “Y cuando ellas se iban también, el despido, adiós hijas, adiós madre”, relató.
Lobo explicó que las circunstancias hacían especialmente difícil recibir visitas de familiares que tenían que viajar desde Honduras hasta Estados Unidos. “Fue muy duro”, dijo al recordar tanto el momento en que llegaron sus familiares.
Durante la entrevista también salió a relucir una polémica declaración de su padre, Porfirio Lobo, quien años atrás se refirió a Fabio como “el narco más pendejo”, frase que, según explicó, conoció mientras permanecía privado de libertad.
Lobo afirmó que dentro del centro de detención tenía un acceso muy limitado a las noticias que ocurrían fuera de la prisión. “Cuando estás en el centro de detención no tienes información de lo que está pasando en el exterior”, explicó.
Según su relato, las comunicaciones con familiares eran prácticamente la principal vía para conocer lo que ocurría en Honduras, mientras que las noticias difundidas por los medios no siempre llegaban hasta donde se encontraba recluido.
“Pero lo que pasa en los medios no te das absoluta cuenta de nada”, afirmó Lobo, quien recordó que una de las primeras noticias relacionadas con su caso que llegó a conocer fue la de su captura.
Fabio Lobo fue detenido en Haití en 2015 y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína. En 2017 fue condenado a 24 años de prisión.
En 2024 volvió a estar en el centro de la atención pública al declarar como testigo durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Tras cumplir varios años de su condena, Lobo recuperó su libertad bajo supervisión en territorio estadounidense. Ahora, en su primera aparición pública de esta etapa, decidió hablar sobre las consecuencias personales de su encarcelamiento y los encuentros con su familia, especialmente con su madre y sus hijas.