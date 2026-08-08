Nueve horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este domingo 9 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este domingo 9 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de losdepartamentos de Francisco Morazán y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos nueve horas en esta zona del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de Choloma, Cortés, la interrupción del servicio afectará sectores como el barrio El Chaparro, tanto en el área norte como centro, el centro del municipio, barrio Abajo, la posta policial, la Municipalidad de Choloma, colonia Infop, colonia García, barrio El Guayabal, barrio Concepción y colonia La Primavera. También figuran entre las zonas afectadas el barrio La Curva, colonia Rubí, colonia ADEH, barrio Suyapa, colonia Bosques de Choloma, barrio San Antonio, barrio Pueblo Nuevo, colonia Misisipi, colonia 19 de Septiembre, colonia 11 de Abril, barrio San Francisco y colonia Pagan.
La interrupción también comprenderá residencial Los Prados, colonia Los Almendros, colonia El Kilómetro, colonia Cedén, aldea Quebrada Seca, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), supermercado La Antorcha, estadio Rubén Deras, Rinagro y Mall Las Américas. El horario establecido para estos sectores es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Entre las zonas contempladas para la interrupción se encuentran residencial Villas del Sol, colonia Victoria, residencial Las Acacias, barrio La Victoria, colonia Valle Fresco, colonia Las Tres Rosas, colonia Gracias a Dios, colonia Villa Linda III y colonia Municipal. También se incluyen colonia Ideal, colonia Santa Marta, colonia Santa María, colonia Villa Linda Norte y Sur, colonia La Unión, colonia Buena Fe, colonia El Paraíso, colonia Santa Carmen, colonia Fuerzas Unidas, colonia San Juan de Buena Vista, colonia Palmeras, colonia Flor del Campo, colonia Buena Vista, colonia San Ramón 2, colonia 21 de Abril, colonia Guadalupe López y colonia Colinas de Canadá.
En Villanueva, Cortés, los sectores afectados incluyen colonia Bendición de Dios, colonia Luis García Bustamante, colonias Los Castaños etapas I, II y III, colonia Las Colinas, colonia Nueva Samaritana, colonia Nuevo Renacer, colonia Gran Bretaña, colonia Santa Eduviges y colonias El Corozal I y II. Asimismo, se contempla la interrupción en colonia Brisas del Calán, colonia El Calán, colonia España, aldeas El Calán y Marañón, colonia Villas del Río, colonia KM 71, colonia Vista Hermosa etapas I y II, residencial San Ángel y colonia Brisas del Rosario. Entre las instalaciones y empresas incluidas aparecen Alcón, Kimberly Clark, Plásticos Gamoz, Olepsa y Tapas de Centroamérica. El horario programado es de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
En el Distrito Central, la interrupción del servicio comprenderá colonia Altamira, barrio Los Jucos, Delikatessen, La Guadalupe, Plantas Tropicales, Hotel Clarion, edificio Radio América y zonas aledañas.
También se incluyen barrio Morazán, Congreso Nacional, barrio El Olvido, avenida San Martín de Porres y parte del bulevar Morazán, desde el puente a desnivel del barrio Guadalupe hasta Baleadas Express. La lista contempla además colonia Palmira, Torre Futura, edificio Rojo, Hotel Honduras Maya, Distrito Hotelero Plaza San Martín, plaza Benito Juárez, embajada de Brasil, embajada de Estados Unidos y parte de colonia San Carlos, específicamente en avenida República de México, junto con zonas aledañas. Estos trabajos están programados en un horario de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.
Otros abonados afectados serán los comprendidos desde la primera hasta la octava avenida, entre la primera y octava calle de Comayagüela, además del Hospital La Policlínica, Cruz Roja Hondureña, Ministerio de Educación Pública, colonia Soto, barrio Concepción, La Chivera y zonas aledañas. De igual manera, se contempla a los abonados ubicados desde la primera hasta la quinta avenida, entre la novena calle y la 15 calle de Comayagüela. La interrupción también abarcará barrio La Bolsa, en la zona industrial, barrio Guacerique, Asilo de Ancianos María Eugenia, UMAPS de la primera avenida, Hospital San Jorge, Secretaría de Infraestructura y Transporte, El Obelisco, Comité Central del Partido Nacional y sectores cercanos. El horario establecido es de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.
Finalmente, entre las zonas contempladas figuran parte del cerro Juana Laínez, SERNA, parque de pelota Lempira Reina, El Birichiche, colonia Miramontes, colonia Elvel, Elvel School y zonas aledañas. También se incluyen colonia Altamira, parte del barrio La Guadalupe, lavandería Festival, parte de colonia Alameda y sectores cercanos. La colonia Quezada, parte del cerro Juana Laínez, bombas del SANAA, Graficentro Editores, Canal 11, Larach & Cía., edificio Plaza Miramontes, edificio Continental, R-Media y zonas aledañas también figuran en la programación, con interrupciones previstas de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.