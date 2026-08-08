Nueve horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este domingo 9 de agosto

Otros abonados afectados serán los comprendidos desde la primera hasta la octava avenida, entre la primera y octava calle de Comayagüela, además del Hospital La Policlínica, Cruz Roja Hondureña, Ministerio de Educación Pública, colonia Soto, barrio Concepción, La Chivera y zonas aledañas. De igual manera, se contempla a los abonados ubicados desde la primera hasta la quinta avenida, entre la novena calle y la 15 calle de Comayagüela. La interrupción también abarcará barrio La Bolsa, en la zona industrial, barrio Guacerique, Asilo de Ancianos María Eugenia, UMAPS de la primera avenida, Hospital San Jorge, Secretaría de Infraestructura y Transporte, El Obelisco, Comité Central del Partido Nacional y sectores cercanos. El horario establecido es de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.