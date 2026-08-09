“Que te pares, perr...”: le gritó el sicario a Yamileth Bonilla cuando iba en su moto

Yamileth Bonilla Avilés, una joven madre de dos hijos, fue asesinada a balazos durante la madrugada de este domingo 9 de agosto cuando se conducía en una motocicleta por el barrio El Dorado de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán.
La joven, cuya edad fue reportada como 18 años, se desplazaba en su motocicleta desde el sector de la colonia Nueva Amanecer hacia el barrio El Dorado.
De acuerdo con la información preliminar, Bonilla Avilés habría sido interceptada por varios sujetos mientras se movilizaba por una de las calles del sector.
Los individuos la habrían perseguido hasta darle alcance cerca del barrio El Dorado.
Un reporte relacionado con el caso señala que durante la persecución se escucharon los gritos de un hombre que presuntamente le exigía a la joven que se detuviera.
“Que te pares, perra”, le gritó el atacante, según el reporte preliminar recibido por las autoridades.
La joven no se habría detenido y continuó desplazándose en la motocicleta, de acuerdo con esa misma versión. Minutos después, los sujetos habrían disparado en repetidas ocasiones contra ella.
Los disparos alcanzaron a Bonilla Avilés en diferentes partes del cuerpo, provocándole la muerte en el lugar.
Su cuerpo quedó tendido a un costado de la calle, junto a la motocicleta que conducía.
La escena generó alarma entre los vecinos, quienes reportaron las detonaciones de arma de fuego a las autoridades.
Elementos policiales llegaron posteriormente al lugar y acordonaron la zona para iniciar las primeras diligencias.
La información preliminar establece que la joven recibió varios impactos de bala en el cráneo, el torso y otras partes del cuerpo.
La gravedad de las heridas habría provocado que muriera de manera inmediata.
El crimen ha causado consternación entre los habitantes de La Entrada, especialmente por la corta edad de la víctima.
Yamileth era madre de dos pequeños, una niña y un niño, según la información proporcionada por familiares y personas cercanas.
En sus redes sociales, la joven compartía publicaciones relacionadas con sus hijos, mostrando parte de su vida como madre.
Uno de los elementos que ha generado mayor impacto después de su muerte es un mensaje que habría publicado antes del crimen.
“Quiero salir, pero a la vez quedarme con mis hijos”, es la frase que circula como uno de sus últimos mensajes.
El mensaje ha sido compartido por personas que lamentan la muerte de la joven y recuerdan el vínculo que mantenía con sus hijos.
Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente que esa publicación haya sido escrita inmediatamente antes del ataque.
Sin embargo, la frase ha cobrado relevancia entre quienes han conocido detalles sobre la vida de la joven después de su asesinato.
Bonilla Avilés era originaria de Nueva Arcadia y residía en La Entrada, de acuerdo con la información preliminar sobre el caso.
También se conoció que anteriormente había vivido en la comunidad de El Encanto, en el municipio de Protección, Santa Bárbara.
Tras el crimen, las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y posteriormente fue trasladado a la morgue judicial de Santa Rosa de Copán.
En ese lugar se practicaría la autopsia correspondiente para determinar científicamente las causas de su muerte.
Mientras tanto, los equipos policiales iniciaron las investigaciones para identificar a los hombres que habrían participado en el ataque. Las autoridades también deberán establecer cuál fue el motivo por el que la joven fue perseguida y atacada a balazos.