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“Que te pares, perr...”: le gritó el sicario a Yamileth Bonilla cuando iba en su moto

Yamileth Bonilla, joven madre de dos hijos, fue asesinada a balazos cuando se movilizaba en motocicleta por el barrio El Dorado de La Entrada, Copán.

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Yamileth Bonilla Avilés, una joven madre de dos hijos, fue asesinada a balazos durante la madrugada de este domingo 9 de agosto cuando se conducía en una motocicleta por el barrio El Dorado de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán.
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La joven, cuya edad fue reportada como 18 años, se desplazaba en su motocicleta desde el sector de la colonia Nueva Amanecer hacia el barrio El Dorado.
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De acuerdo con la información preliminar, Bonilla Avilés habría sido interceptada por varios sujetos mientras se movilizaba por una de las calles del sector.
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Los individuos la habrían perseguido hasta darle alcance cerca del barrio El Dorado.
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Un reporte relacionado con el caso señala que durante la persecución se escucharon los gritos de un hombre que presuntamente le exigía a la joven que se detuviera.
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“Que te pares, perra”, le gritó el atacante, según el reporte preliminar recibido por las autoridades.
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La joven no se habría detenido y continuó desplazándose en la motocicleta, de acuerdo con esa misma versión. Minutos después, los sujetos habrían disparado en repetidas ocasiones contra ella.
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Los disparos alcanzaron a Bonilla Avilés en diferentes partes del cuerpo, provocándole la muerte en el lugar.
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Su cuerpo quedó tendido a un costado de la calle, junto a la motocicleta que conducía.
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La escena generó alarma entre los vecinos, quienes reportaron las detonaciones de arma de fuego a las autoridades.
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Elementos policiales llegaron posteriormente al lugar y acordonaron la zona para iniciar las primeras diligencias.
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La información preliminar establece que la joven recibió varios impactos de bala en el cráneo, el torso y otras partes del cuerpo.
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La gravedad de las heridas habría provocado que muriera de manera inmediata.
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El crimen ha causado consternación entre los habitantes de La Entrada, especialmente por la corta edad de la víctima.
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Yamileth era madre de dos pequeños, una niña y un niño, según la información proporcionada por familiares y personas cercanas.
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En sus redes sociales, la joven compartía publicaciones relacionadas con sus hijos, mostrando parte de su vida como madre.
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Uno de los elementos que ha generado mayor impacto después de su muerte es un mensaje que habría publicado antes del crimen.
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“Quiero salir, pero a la vez quedarme con mis hijos”, es la frase que circula como uno de sus últimos mensajes.
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El mensaje ha sido compartido por personas que lamentan la muerte de la joven y recuerdan el vínculo que mantenía con sus hijos.
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Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente que esa publicación haya sido escrita inmediatamente antes del ataque.
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Sin embargo, la frase ha cobrado relevancia entre quienes han conocido detalles sobre la vida de la joven después de su asesinato.
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Bonilla Avilés era originaria de Nueva Arcadia y residía en La Entrada, de acuerdo con la información preliminar sobre el caso.
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También se conoció que anteriormente había vivido en la comunidad de El Encanto, en el municipio de Protección, Santa Bárbara.
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Tras el crimen, las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y posteriormente fue trasladado a la morgue judicial de Santa Rosa de Copán.
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En ese lugar se practicaría la autopsia correspondiente para determinar científicamente las causas de su muerte.
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Mientras tanto, los equipos policiales iniciaron las investigaciones para identificar a los hombres que habrían participado en el ataque. Las autoridades también deberán establecer cuál fue el motivo por el que la joven fue perseguida y atacada a balazos.
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