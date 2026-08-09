Cinco balazos recibió el empresario Roberto Becker; familiares retiraron su cuerpo en SPS

Un ataque armado registrado el sábado en el sector de Jardines del Valle, en San Pedro Sula, dejó muerto al empresario Jaime Roberto Becker Menardi, conocido por sus actividades comerciales relacionadas con la venta de vehículos y motocicletas y por su afición al deporte.
Este domingo, parientes de la víctima retiraron su cuerpo de la morgue sampedrana, previo a su funeral en esta ciudad. Entre consternación y visibles muestras de dolor, los familiares de Becker decidieron no referirse al crimen en el que perdió la vida.
Fuentes confirmaron a LA PRENSA que Becker Menardi recibió cinco balazos en su cuerpo, que lo dejaron gravemente herido y le quitaron la vida mientras era trasladado a un centro asistencial.
El hecho ocurrió cerca del bulevar de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), cuando Becker Menardi había terminado sus labores en uno de sus establecimientos. De manera preliminar se informó que fue sorprendido por un individuo que se desplazaba en una motocicleta.
Tras recibir los disparos, el empresario quedó gravemente herido. Personas que se encontraban en las proximidades acudieron para auxiliarlo y solicitaron asistencia médica, mientras agentes policiales llegaron al sitio para colaborar en su traslado.
“Hay dos personas (...). El muchacho está herido, necesitamos una ambulancia”, se escucha decir a uno de los ciudadanos que intentaba ayudarlo, según una de las grabaciones difundidas posteriormente. Ante la urgencia del caso, Becker Menardi fue colocado en una patrulla policial y trasladado hacia una clínica privada. En otro video que circuló en medios locales se observa el momento en que varias personas, acompañadas por policías, suben al herido al vehículo para llevarlo al centro asistencial.
Las circunstancias exactas del homicidio todavía son objeto de investigación. La versión preliminar apunta a que el responsable habría escapado en una motocicleta después de efectuar los disparos.
Las pesquisas por el caso incluirán recolección de videos en la zona donde ocurrió el ataque armado y testimonios de personas que estaban cerca de la escena.