Cinco balazos recibió el empresario Roberto Becker; familiares retiraron su cuerpo en SPS

“Hay dos personas (...). El muchacho está herido, necesitamos una ambulancia”, se escucha decir a uno de los ciudadanos que intentaba ayudarlo, según una de las grabaciones difundidas posteriormente. Ante la urgencia del caso, Becker Menardi fue colocado en una patrulla policial y trasladado hacia una clínica privada. En otro video que circuló en medios locales se observa el momento en que varias personas, acompañadas por policías, suben al herido al vehículo para llevarlo al centro asistencial.