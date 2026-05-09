Karl Urban admite presión por interpretar a Johnny Cage

Durante la conferencia, el elenco habló sobre la presión de cumplir con las expectativas de una base de fans tan apasionada. Karl Urban también reconoció haber sentido esa presión desde el inicio. “Sin duda sentí la presión”, dijo el actor. “Recuerdo que cuando me eligieron para el papel, les dije a mis dos hijos —con quienes jugaba al videojuego—: ‘¡Chicos, voy a ser Johnny Cage!’. Y me dijeron: ‘¡Uf! ¡Qué fan! ¡No la cagues!’”.