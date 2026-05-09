Karl Urban admite presión por interpretar a Johnny Cage

Karl Urban estaba listo para integrarse a “Mortal Kombat 2” gracias a una inesperada pausa durante el rodaje de “The Boys”. El actor neozelandés, reconocido por producciones como “El señor de los anillos”, “Star Trek”, “Dredd” y “The Boys”, se incorpora ahora al universo de “Mortal Kombat” para dar vida a Johnny Cage, uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia.
“Mortal Kombat 2” finalmente llegó a los cines y una de las incorporaciones que más expectativa ha generado es precisamente la de Urban como el carismático y decadente Johnny Cage.
En una entrevista con The Hollywood Reporter (THR), Urban reveló que consiguió el papel en un momento poco habitual de su carrera. Mientras rodaba la cuarta temporada de “The Boys”, su personaje Billy Butcher pasó buena parte de la trama recuperándose de un delicado estado de salud, lo que redujo considerablemente sus escenas de acción.
“Me puse en contacto con mi agente y le dije: ‘Mira, estoy listo para empezar de inmediato. ¿Qué tienes?’”, contó Urban a THR. “Me encantaría hacer algo con mucha acción. Tengo energía de sobra”.La oportunidad llegó justo cuando el equipo de “Mortal Kombat 2” buscaba al actor ideal para interpretar a Johnny Cage, personaje cuya llegada había sido insinuada al final de la película de 2021.
“Recibimos una llamada, y pensamos: '¿Qué? ¡Imposible, pero sí!'”, relató el productor Todd Garner. “Fue así de fortuito”. Después de tres meses de entrenamiento intensivo, Urban quedó listo para asumir el reto.
Durante una rueda de prensa mundial participaron Karl Urban, Josh Lawson, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Ludi Lin y Desmond Chiam, además del director Simon McQuoid y el cocreador de la saga, Ed Boon.
Durante la conferencia, el elenco habló sobre la presión de cumplir con las expectativas de una base de fans tan apasionada. Karl Urban también reconoció haber sentido esa presión desde el inicio. “Sin duda sentí la presión”, dijo el actor. “Recuerdo que cuando me eligieron para el papel, les dije a mis dos hijos —con quienes jugaba al videojuego—: ‘¡Chicos, voy a ser Johnny Cage!’. Y me dijeron: ‘¡Uf! ¡Qué fan! ¡No la cagues!’”.
El actor explicó que utilizó esa presión como motivación para prepararse física y mentalmente para el personaje. “Lo único que puedes hacer es canalizar esa energía, alejarla del miedo y la ansiedad, y concentrarla en el trabajo y la preparación”, señaló Urban. “Me sumergiré de lleno en las artes marciales, en los videojuegos y en todo el universo de Mortal Kombat”.
“Mortal Kombat” es una de las franquicias de videojuegos de lucha más populares del mundo. Nacida a principios de la década de 1990, alcanzó notoriedad por sus personajes digitalizados, su violencia gráfica y los icónicos “Fatalities”.
Con más de 100 millones de videojuegos vendidos a nivel mundial, la saga se ha convertido en una de las franquicias más exitosas del género, manteniendo una sólida base de seguidores que sigue cada nuevo lanzamiento.
La historia de “Mortal Kombat” gira en torno a guerreros de Earthrealm que deben participar en un torneo interdimensional contra luchadores de Outworld para evitar la conquista de la Tierra. “Mortal Kombat 2”, que se estrenó el 8 de mayo, apuesta por un torneo de mayor escala e incorpora nuevos personajes favoritos de los fans.
“Mortal Kombat 2”, que se estrenó el 8 de mayo, apuesta por un torneo de mayor escala e incorpora nuevos personajes favoritos de los fans.