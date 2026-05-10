¿Por qué aficionados del Barcelona apedrearon el bus de su equipo?

¡Lo nunca visto! Los aficionados del Barça apedrearon el autobús de su propio equipo en la previa del clásico ante Real Madrid.
En los aledaños del Camp Nou ya se pueden comprar las bufandas de campeones de la temporada 2025-26.
La llegada de los autobuses de FC Barcelona y Real Madrid al Spotify Camp Nou antes del Clásico ha dejado una imagen lamentable.
En medio del ambiente de euforia, bengalas y humo en los aledaños del estadio, algunos aficionados han lanzado objetos contra los vehículos que transportaban a los jugadores.
Según las primeras informaciones, todo apunta a que los autores habrían sido presuntamente seguidores culés que, confundidos por la escasa visibilidad provocada por el humo de las bengalas, reaccionaron de manera equivocada al paso del autobús.
Luego no se equivocaron y si terminaron atacando al bus del Real Madrid. ¡LAMENTABLE!
El autobús del Real Madrid ha sido apedreado en su llegada al Camp Nou antes del duelo liguero que enfrenta a los blancos contra el FC Barcelona. El vehículo ha sufrido la rotura de una luna, según ha informado el conjunto blanco y los miembros de seguridad del estadio, pero no se han lamentado daños personales dentro de la expedición merengue.
A pesar del triste incidente, miles de aficionados han llenado los aledaños del Camp Nou para dar la bienvenida a sus futbolistas de cara al trasdendental duelo contra el eterno rival.
Al parecer, la gran cantidad de bengalas y el humo derivado de ellas también ha provocado que el autobús blaugrana, que ha llegado un poco antes, haya recibido algún que otro impacto antes de entrar en el estadio barcelonista. La afición culé, por error, rompió también varias lunas del vehículo azulgrana.
El cartel que hizo reír a todos los aficionados del Barcelona donde son protagonistas Tchouameni y Valverde