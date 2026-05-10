Barcelona le pide que se niegue a jugar en el Real Madrid para convertirlo en fichaje estrella

Hansi Flick quiere su primer fichaje para el FC Barcelona de cara a la próxima temporada y en el cuadro culé le han pedido que no acepte jugar con Real Madrid...
El FC Barcelona sigue muy atento al mercado y ha puesto el foco en una de las grandes revelaciones recientes en el fútbol español.
A Hansi Flick le gustaría contar con el futbolista, pero el Barça no la tendrá fácil porque el Real Madrid tiene reservada una opción de recompra sobre el jugador a un precio asequible.
En la previa de El Clásico, se ha revelado desde España de que Barcelona desea fichar a un jugador que aún está ligado con Real Madrid.
Víctor Muñoz, quien destaca en el Osasuna, es el jugador que Barcelona desea fichar de cara a la próxima campaña.
Muñoz ha destacado por su velocidad, su capacidad para romper al espacio y su agresividad en el uno contra uno, cualidades que encajan perfectamente en el perfil ofensivo que busca el club azulgrana.
Víctor Muñoz está realizando una segunda mitad de temporada sensacional en el Osasuna que le ha valido para ser convocado por la selección española absoluta.
La realidad es que su crecimiento no ha pasado desapercibido. Su facilidad para atacar los últimos metros y generar peligro constante lo han convertido en un jugador muy atractivo.
El valor de mercado de Víctor Muñoz ha subido como la espuma en los últimos meses. El delantero firmó en verano por Osasuna a cambio de 5 millones de euros tras debutar con el Real Madrid el pasado año.
Sin embargo, su situación contractual en Osasuna introduce un elemento clave en la operación que lo complica todo.
En Real Madrid se guardaron tanto el 50% de sus derechos como una opción de recompra asequible por lo que tienen en estos momentos todo el poder sobre el futuro del futbolista, con la sartén bien agarrada por el mango.
Y es que el Real Madrid cuenta con una opción preferencial sobre el jugador. Esto significa que puede decidir su futuro antes que otros clubes, una ventaja que complica seriamente cualquier intento del Barça por hacerse con sus servicios en este mercado de verano.
De este modo, el club culé no tiene control directo sobre la operación y depende de factores externos, ajenos a sus capacidades para poder intervenir. Y ahí es donde entra en juego la voluntad del futbolista.
La realidad es que el Barça confía en que Víctor Muñoz pueda tomar una decisión que cambie el rumbo de la negociación. Si el jugador se negara a dar el paso hacia el Real Madrid, se abriría una ventana para que el club catalán pudiera posicionarse como principal candidato a su fichaje.
La estrategia pasa por convencerle de su proyecto deportivo, ofreciéndole un rol claro y protagonismo en el equipo. En este tipo de operaciones, la decisión personal del futbolista puede ser determinante.
Barcelona ve en Víctor Muñoz una oportunidad de mercado con mucho potencial, pero no depende solo de ellos. El control inicial lo tiene el Real Madrid, y solo un movimiento firme del jugador podría desbloquear una operación que, de otro modo, parece muy complicada.