Horóscopo de hoy, 10 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Cuida mucho hoy de tus cosas personales porque se adivina un día de esos en que pueden desaparecer las llaves, la documentación, el dinero o, lo que es peor, la tarjeta de crédito. Con un poco de concentración te ahorrarás muchos quebraderos de cabeza. TAURO (21 abril - 20 mayo). El exceso de peso o los malos hábitos en la manera de permanecer en el trabajo pueden estar afectando a su espalda, tal vez con un problema de fisura o hernia discal. Aprovecha los momentos de tranquilidad de hoy para tratar de corregirlo. GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tómate un tiempo de reflexión antes de iniciar todo aquello que quieres alcanzar. Los astros pueden aportarte la luz y la espontaneidad que necesitas para llevar a cabo tus sueños y proyectos. Nunca estarás solo del todo en el amor. CÁNCER (22 junio - 22 julio). Dentro de la amalgama de tensiones sentimentales vividas en los últimos tiempos, la jornada se presentará como una especie de balsa de aceite, muy propicia para las relaciones personales relacionadas con actividades de ocio. LEO (23 julio - 22 agosto). Tendrás sólo deseos de cargar las baterías, después de una semana muy complicada. Disfruta de un prolongado descanso en la cama, aliméntate sanamente y dedica el tiempo libre a actividades que te relajen de cara al lunes. VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Un encuentro muy agradable con una persona que no veías desde hace tiempo te alegrará la jornada, que será emotiva y placentera. Relaciones cordiales con tus amistades. Momentos de expansión. Buen talante y deseos generosos hacia los demás. LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Conduce con cuidado y controla las normas de la circulación y el aparcamiento, porque puedes recibir alguna sorpresa desagradable en forma de multa. Escucha a tus mayores porque te darán un buen consejo. ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Últimamente te cuesta separar el trabajo del placer, por lo que tienes que intentar dejar en la puerta de tu casa los agobios y preocupaciones laborales. Si eres capaz de conseguirlo, encontrarás la paz interior que tanto tiempo llevas buscando. SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Necesitarás unos momentos de reflexión, porque puedes meterte en un periodo de gran inquietud que no sabrás a qué achacar. Es normal que a veces nos asalten dudas que no podemos resolver y cuyo origen debemos descifrar. CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). No te conviene llevarte bien con todo el mundo al precio de tragarte sapos cada dos por tres, tal vez sea el momento de hacer una selección y diferenciación entre amigos de verdad y sólo conocidos; estos últimos pueden aprovecharse de tu buena fe. ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Nubarrones en la relación de pareja, no debes pretender tanto control, si realmente confías en ella, y no digas cosas de las que podrías arrepentirte más adelante. Vigila en el trabajo, porque alguien con menores responsabilidades te está ganando el terreno. PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Jornada muy propicia para las nuevas amistades, en actividades de grupo que den rienda suelta a tu afán por conocer cosas novedosas. Pero ojo, no bajes la guardia porque alguien puede deslumbrarte y después defraudarte con falsas promesas.