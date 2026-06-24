María Fernanda “murió sola, lejos de su hogar" cuando intentaba llegar a USA

La joven emprendió el viaje con el sueño de alcanzar mejores oportunidades económicas y ayudar a su familia. Sin embargo, el camino por la frontera entre México y Estados Unidos terminó convirtiéndose en una ruta mortal.
María Fernanda habría enfrentado condiciones extremas en el desierto, donde finalmente perdió la vida, lejos de su hogar. Su familia recibió la noticia días después y desde entonces enfrenta un profundo dolor por la pérdida.
“Murió sola, lejos de su hogar, de su familia y de las personas que la amaban”, lamentaron sus seres queridos.
El impacto emocional se suma a una difícil situación económica que atraviesa el núcleo familiar. Los parientes aseguran que arrastran una deuda cercana a los 20 millones de pesos colombianos, adquirida durante el proceso migratorio.
Ahora también deben reunir fondos para los gastos funerarios y la repatriación del cuerpo a su lugar de origen.
Ante la falta de recursos, la familia inició una campaña solidaria en la plataforma GoFundMe. En la iniciativa, piden apoyo para poder darle una despedida digna en su tierra natal.
“Hoy no pedimos por un sueño, sino por la posibilidad de despedir con dignidad a una joven que salió en busca de un mejor futuro y nunca pudo regresar a casa”, expresaron.
Las circunstancias exactas de su fallecimiento aún no han sido detalladas por las autoridades. El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos mortales de las rutas migratorias irregulares hacia Estados Unidos.