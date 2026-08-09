Frustración en Motagua, su insólito error e histórico triunfo del Estrella Roja

El Motagua sufrió una dolorosa derrota este domingo ante el Estrella Roja (0-2) en el Nacional: te compartimos las mejores imágenes del partido.
El recinto capitalino vivió una noche histórica luego del batacazo de la segunda fecha con el recién ascendido.
La afición del Estrella Roja no dejó solo a su equipo y se hizo presente en el Nacional para darles apoyo.
La afición del Estrella Roja no se quedó en casa y algunos hicieron el viaje para animar a un equipo que dio la sorpresa firmando su primera victoria en Primera División.
La felicidad de los aficionados de la 'Furia Roja' en el Nacional. Fueron testigos de un histórico triunfo.
Ramón 'Primi' Maradiaga estuvo presente en el Estadio Nacional junto con familiares, pero seguramente se fue decepcionado por la inesperada caída que sufrió su 'Ciclón'.
Estas hermosas edecanes levantaron suspiros en el recinto capitalino minutos antes de que comenzará el encuentro de la segunda jornada del campeonato.
Otra linda aficionada que adornó las graderías del Estadio Nacional durante el histórico triunfo del Estrella Roja sobre las águilas.
Y en las graderías los pocos aficionados del Estrella Roja se hicieron sentir tras conseguir una victoria sorprendente en la capital.
En la primera parte, el Estrella Roja complicó al actual campeón del fútbol hondureño. Se fueron al descanso con un empate sin goles.
La decepción y frustración en Motagua era evidente. Tuvieron problemas ante el Estrella Roja durante la primera parte.
Por su parte, el Estrella Roja estaba dando la sorpresa y se le estaba plantando al actual campeón de Liga Nacional.
Tras un primer tiempo con pocas ocasiones de peligro y sin goles, Estrella Roja silenció a los azules con un tanto de Reinieri Mayorquín.
El veterano mediocampista aprovechó la lentitud de su exequipo al momento de armar la barrera y con un tiro libre los castigó en el minuto 55.
Tan solo 15 minutos más tarde, la visita volvería a sorprender con el golazo de Edilson Gómez, que también lo hizo con un tiro libre. El portero Marlon Licona quedó señalado por recibir esos dos tantos a balón parado.
La primera victoria de Estrella Roja en Liga Nacional fue con dos tiros libres y ante el vigente campeón de Honduras. Nadie en la capital se lo habría imaginado.
Motagua intentó reaccionar por medio del panameño Jorge Serrano, pero no fue la tarde para ninguno de sus elementos. El técnico Javier López se responsabilizó al final del encuentro por esta dolorosa derrota.
El 'Ciclón' sufrió ante el actual campeón de la Liga de Ascenso, que recién consiguió su boleto a la máxima categoría del fútbol hondureño y ahora protagonizó uno de los grandes golpes del campeonato.
Motagua no tuvo reacción y vio cómo el recién ascendido se llevó los tres puntos de su patio.
Motagua venía de golear al Juticalpa en la primera fecha y nunca se imaginó que esta tarde se vería superado por el Estrella Roja. La frustración de sus jugadores por la dura caída en casa.