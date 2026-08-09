Barcelona recibe nueva respuesta por Rodri, reunión con Julián y sorpresa con Endrick

Estos fueron los últimos movimientos en el mercado de fichajes de este domingo 09 de agosto en el fútbol internacional: rumores, salidas y refuerzos confirmados.
OFICIAL // Los Ángeles Galaxy anunciaron este sábado el fichaje del español Sergi Roberto con un contrato hasta 2028, informó el club de la MLS en un comunicado.
OFICIAL // Trevoh Chalobah se convierte en nuevo jugador del Como de la Serie A de Italia. Su contrato es hasta 2030 por 30 millones de euros más 6 en variables.
OFICIAL // El defensa francés Lucas Digne vuelve al PSG, la que fue su casa entre 2013 y 2015, procedente del Aston Villa, equipo al que se enfrentarán los parisinos el miércoles 12 de agosto en la Supercopa de Europa.
OFICIAL // El Arsenal hizo oficial este sábado el fichaje del centrocampista brasileño Bruno Guimaraes, procedente del Newcastle United, por 75 millones de libras (87 millones de euros).
The Times informa que el Arsenal quiere al extremo de la Juventus Kenan Yildiz, de 21 años.
OFICIAL // El Mallorca ha anunciado la venta de Samu Costa al Al-Nassr saudí, en el que milita Cristiano Ronaldo, y abandona la isla después de tres temporadas en las que llegó a una final de Copa del Rey y se convirtió en un referente del equipo.
Fabrizio Romano revela que el Fenerbahçe está en conversaciones directas con el entorno de Romelu Lukaku para hacerse de sus servicios.
OFICIAL // Enner Valencia se convierte en nuevo jugador de Boca Juniors. Llega como agente libre con un contrato hasta 2027.
Informa Fabrizio Romano que el Manchester United ha decidido darle el dorsal '14' a Rashford en su regreso tras el paso por el Barcelona.
Confirmado. Fabrizio Romano revela que Shea Charles se convertirá en nuevo jugador del Fulham de Arbeloa tras cerrar el acuerdo por unos 30 millones de euros.
Según detalla el medio inglés Mirror, el Newcastle tendría en su agenda a Sorloth.
TEAMtalk revela que el Manchester City se habría fijado en Tommy Marqués, de La Masia del Barcelona, para reforzar su centro del campo.
Informa Mundo Deportivo que el Aston Villa tendría en la mira a Endrick. El club inglés está valorando la opción de tenerlo como cedido.
El Barcelona sigue en conversaciones con Al-Hilal de Arabia Saudita para traer de regreso a Joao Cancelo.
Nuevo revés al Barcelona. Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, aseguró que tras el regreso de sus vacaciones, Rodrigo Hernández volverá a los entrenamientos en Manchester: "De momento, lo esperamos en Manchester el miércoles". Barcelona no se ha retirado de las negociaciones.
Diario MARCA detalla que este lunes, Cholo Simeone y Julián Álvarez se reunirán para hablar sobre su futuro. El estratega "intentará convencer al delantero, mientras que Julián sigue convencido de querer fichar por el Barcelona".
Hansi Flick se pronuncia sobre el futuro de Marc Casadó y Roony Bardghji: "Hemos tenido que tomar decisiones que no eran fáciles. Les he aconsejado. Esta es la situación. Todos los equipos deben hacer cambios. Hay que dejar espacio para los jóvenes".
Ronald Araújo viajó a Inglaterra para hacer el reconocimiento médico y firmar su contrato como nuevo jugador del Liverpool. La operación será una cesión con opción de compra de 55 millones de euros.