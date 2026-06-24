Dan último adiós a Claudia Suyapa, víctima del derrumbe en cerro de Loarque

Dan el último adiós a Claudia Suyapa Varela Garay, una de las víctimas del derrumbe ocurrido en el anillo periférico de Tegucigalpa, tragedia que enluta a varias familias capitalinas.
El sepelio se realizó en medio del dolor, la consternación y la tristeza de familiares, amigos y vecinos que se reunieron para despedirla.
El ambiente fue de profundo silencio y recogimiento mientras el féretro era acompañado hasta su última morada.
Claudia Suyapa Garay perdió la vida tras el deslizamiento del cerro en la zona de Loarque, donde varias personas quedaron atrapadas bajo toneladas de tierra y escombros.
La emergencia se registró la mañana del martes en unas bodegas ubicadas a la orilla del anillo periférico, donde también se desató un incendio tras el colapso.
Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y otras instituciones trabajaron durante horas en la búsqueda de sobrevivientes.
El derrumbe dejó además personas desaparecidas, lo que mantiene el dolor y la incertidumbre entre los allegados de las víctimas.
Durante el sepelio, familiares recordaron a Claudia Suyapa como una mujer trabajadora y dedicada a su familia.
Entre lágrimas, sus seres queridos le dieron el último adiós, acompañados de muestras de solidaridad de la comunidad.
Las autoridades continúan investigando las causas del deslizamiento del cerro en Loarque, mientras la población sigue conmocionada por la magnitud de la tragedia.
El cadáver de la mujer fue rescatado en horas de la noche y fue identificada como Claudia Suyapa Garay, quien empleada del servicio de limpieza de la empresa afectada-
Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Honduras atienden el derrumbe de un cerro sobre una bodega en Tegucigalpa (Honduras).