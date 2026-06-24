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Dan último adiós a Claudia Suyapa, víctima del derrumbe en cerro de Loarque

Familiares y amigos despidieron a Claudia Suyapa Garay, víctima del derrumbe en Loarque, en un sepelio marcado por el dolor tras la tragedia del anillo periférico

Dan último adiós a Claudia Suyapa, víctima del derrumbe en cerro de Loarque
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Dan el último adiós a Claudia Suyapa Varela Garay, una de las víctimas del derrumbe ocurrido en el anillo periférico de Tegucigalpa, tragedia que enluta a varias familias capitalinas.

 Fotos: Estalin Irías/DIARIO LA RENSA
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El sepelio se realizó en medio del dolor, la consternación y la tristeza de familiares, amigos y vecinos que se reunieron para despedirla.
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El ambiente fue de profundo silencio y recogimiento mientras el féretro era acompañado hasta su última morada.
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Claudia Suyapa Garay perdió la vida tras el deslizamiento del cerro en la zona de Loarque, donde varias personas quedaron atrapadas bajo toneladas de tierra y escombros.
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La emergencia se registró la mañana del martes en unas bodegas ubicadas a la orilla del anillo periférico, donde también se desató un incendio tras el colapso.
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Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y otras instituciones trabajaron durante horas en la búsqueda de sobrevivientes.
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El derrumbe dejó además personas desaparecidas, lo que mantiene el dolor y la incertidumbre entre los allegados de las víctimas.
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Durante el sepelio, familiares recordaron a Claudia Suyapa como una mujer trabajadora y dedicada a su familia.
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Entre lágrimas, sus seres queridos le dieron el último adiós, acompañados de muestras de solidaridad de la comunidad.
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Las autoridades continúan investigando las causas del deslizamiento del cerro en Loarque, mientras la población sigue conmocionada por la magnitud de la tragedia.
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El cadáver de la mujer fue rescatado en horas de la noche y fue identificada como Claudia Suyapa Garay, quien empleada del servicio de limpieza de la empresa afectada-
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Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Honduras atienden el derrumbe de un cerro sobre una bodega en Tegucigalpa (Honduras).

 EFE
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