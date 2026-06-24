Said Martínez desata debate mundial tras polémica decisión con Jude Bellingham

El árbitro hondureño Said Martínez ha sido tendencia en las últimas horas tras una jugada donde se vio involucrado con Jude Bellingham en el Inglaterra vs Ghana por el Mundial 2026.
Por segunda ocasión en lo que va del Mundial 2026, los árbitros hondureños Said Martínez, Walter López y Christian Ramírez estuvieron presentes en un juego de la Copa del Mundo que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México.
Said Martínez se ha visto involucrado en algunas polémicas que ocurieron en el Inglaterra vs Ghana. Un sector lo señala por un posible penal que no le sancionó a los africanos.
El empate sin goles entre Inglaterra y Ghana por la segunda jornada del Mundial 2026 dejó mucho más que un resultado inesperado. Una de las acciones más comentadas del encuentro tuvo como protagonista a Jude Bellingham, figura de la selección inglesa, quien quedó en el centro de la polémica por una acción que para muchos debió costarle la expulsión.
El árbitro hondureño Said Martínez, encargado de impartir justicia en el compromiso, decidió no sancionar al mediocampista inglés después de que las cámaras captaran una conversación entre Bellingham y el ghanés Jordan Ayew mientras ambos se cubrían la boca. La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a que recordó un episodio ocurrido días antes en el torneo y que terminó con una tarjeta roja.
The Sun de Inglaterra fue de los miles de medios que ha informado sobre la acción.
La controversia surge porque el paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista expulsado bajo una de las nuevas normativas implementadas por la FIFA para el Mundial 2026. En aquel encuentro, el atacante sudamericano fue sancionado tras cubrirse la boca mientras discutía con un rival en medio de una situación de alta tensión.
Muchos aficionados y medios de comunicación no tardaron en comparar ambos casos y cuestionar la decisión arbitral de Said Martínez, argumentando que las imágenes parecían mostrar una conducta similar.
Diario Récord de México y su comentario sobre la posible roja perdonada a Bellingham por parte de Said.
Sin embargo, la FIFA ha sido clara al explicar que la norma no castiga automáticamente el hecho de cubrirse la boca al hablar.
La información de la BBC sobre lo ocurido.
La modificación reglamentaria fue introducida antes del inicio del campeonato tras varios episodios ocurridos en competiciones internacionales, entre ellos uno protagonizado por Gianluca Prestianni y Vinicius Junior durante un partido de la Champions League. A raíz de esos incidentes, el organismo rector del fútbol decidió endurecer las medidas contra las conversaciones ocultas cuando estas se producen en medio de enfrentamientos o discusiones entre jugadores.
"Doble vara", señalan en Paraguay.
Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, explicó semanas antes del torneo cómo debía interpretarse esta regla. El legendario exárbitro italiano dejó claro que los futbolistas pueden cubrirse la boca durante una conversación normal sin que ello represente una infracción.
A pesar de las explicaciones reglamentarias, la acción de Bellingham continúa generando debate entre aficionados y expertos.
Mientras algunos consideran que Said Martínez actuó correctamente al interpretar el espíritu de la norma, otros creen que la FIFA deberá seguir aclarando los criterios para evitar confusiones y acusaciones de trato desigual durante el torneo.
El Chiringuito de Jugones de España.
Árbitro mexicano señaló la explicación de Pierluigi Colina.
Lo cierto es que la decisión del árbitro hondureño terminó convirtiéndose en uno de los temas más discutidos de la jornada mundialista, manteniendo bajo los reflectores tanto a Bellingham como al colegiado catracho en una Copa del Mundo que sigue dejando polémicas dentro y fuera del terreno de juego.