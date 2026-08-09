Horóscopo de hoy, 9 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal

La humildad es una lección que conviene aprender temprano.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Te comportarás de manera impulsiva y volátil. Las emociones guiarán claramente tus comportamientos, con una gran suerte en el amor. Hoy podrías dar el golpe definitivo para conquistar a una persona especial... .
TAURO (21 abril - 20 mayo). El orgullo desmedido no soluciona tus problemas de comunicación. No te vuelvas resentido, haz acto de conciencia y piensa que se consigue más con una gota de miel que con un kilo de miel.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). En cuestiones financieras, se avecina un giro interesante que puede favorecer tu futuro inmediato. Vas a tomar una decisión económica muy acertada que va a resolver muchos problemas que te preocupan. Vuelve a la dieta y no la dejes de momento.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Un amigo puede necesitar de tu ayuda más que nunca, procura estar cerca y sin condición, darle todo tu apoyo. Si quieres encontrarte mejor de salud, deberás poner más disciplina en tus costumbres.
LEO (23 julio - 22 agosto). Prevalecerá hoy en ti el sentimiento del buen humor, posiblemente porque tus cuestiones más personales marchan estupendamente, a pesar de que los asuntos de dinero no te están dando precisamente buenas sensaciones.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Pon un poco de pimienta a tu vida. Hasta tus fines de semana se están convirtiendo en rutinarios. Seguro que has rechazado invitaciones de amigos que te parecían auténticas locuras y ahora las echas de menos. Nunca es tarde para apuntarse.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Comprobarás que ha llegado la hora de cuidarte mucho más físicamente, porque la salud te dará un aviso. Una alimentación adecuada y algo de ejercicio servirán para iniciar un camino hacia lo saludable que necesitas transitar cuanto antes.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si sales de viaje, revisa todos los detalles, desde a las condiciones de la ruta, posibles cambios alteraciones en los horarios de transporte que vayas a utilizar o, si viajas en tu automóvil, las cuestiones técnicas que te pueden dejar tirado.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tu vida en pareja pasa por un gran momento, y debes aprovecharlo sin dudas, en toda su plenitud, sin cuestionar constantemente su durabilidad. Tus arrebatos de pánico pueden extenderse a tu media naranja, y eso sí podría ser definitivo.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Puedes estar en un error si piensas en iniciar una nueva relación que aporte más ilusión a tu vida, porque seguramente tus problemas tengan otra fuente. Pide consejo a un buen amigo que te ayude a ver las cosas con perspectiva.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Las cuestiones profesionales o de estudios cobrarán mayor importancia de ahora en adelante, consolidando la línea óptima que se inició meses atrás. Sigue por el mismo camino, sin obsesionarte ante las pequeñas dificultades.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El cuerpo te pide de nuevo descanso y tranquilidad, vida sana en definitiva. El agotamiento al que le tienes sometido no te favorece y hace que pida auxilio. Tendrás oportunidades para darle un respiro, no te empeñes en ponerlo a trabajar.