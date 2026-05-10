Mbappé se despidió cinco minutos antes y estalla todo en Real Madrid

Estalla nueva mala noticia en el Real Madrid en la que involucra a Mbappé de cara al clásico ante Barcelona.
Barcelona y Real Madrid se enfrentan en nueva edición de El CLÁSICO que paraliza al mundo del fútbol y en la previa del duelo surge mala noticia sobre Kylian Mbappé.
La gran bomba del último entrenamiento del Real Madrid terminó confirmándose: Kylian Mbappé no jugará el Clásico ante FC Barcelona tras resentirse físicamente apenas cinco minutos antes de finalizar la práctica del sábado.
Es un golpe durísimo para el conjunto blanco en el partido más importante de la temporada.
Según informa el Diario Marca, el ambiente en Valdebebas era de absoluto optimismo durante gran parte del entrenamiento.
Kylian había trabajado con total normalidad jueves y viernes, dejando sensaciones positivas luego de superar varias pruebas médicas que apuntaban a una recuperación favorable de la lesión muscular que sufrió en el recto anterior del cuádriceps derecho.
Incluso dentro del cuerpo técnico existía la convicción de que Mbappé estaría listo para aparecer en la convocatoria y liderar el ataque madridista frente al eterno rival.
Su historial ante el Barcelona alimentaba aún más la ilusión: el francés ha sido una auténtica pesadilla para el cuadro azulgrana, con una impresionante media de un gol cada 67 minutos en los enfrentamientos recientes.
Sin embargo, cuando la sesión estaba prácticamente terminada, todo cambió de golpe. Mbappé se frenó en seco tras sentir nuevas molestias en la zona de los isquiotibiales, encendiendo inmediatamente las alarmas entre los médicos y el cuerpo técnico.
El jugador abandonó los ejercicios con visibles gestos de preocupación mientras era evaluado por los servicios médicos del club.
La decisión final fue contundente: el atacante no recibió el alta competitiva y quedó automáticamente descartado para disputar el Clásico.
. En el club consideran que el riesgo de una recaída grave es demasiado alto y prefirieron no exponer a su máxima estrella en un partido de máxima intensidad.
"Mbappé se despidió del Clásico a cinco minutos del final del entrenamiento... para sorpresa de todos", señala el diario Marca.
Las redes sociales inmediatamente han estallado ya que la mayoría del madridismo acusa a Mbappé de borrarse de El Clásico.
Cabe recordar que Mbappé ha indignado al madridismo ya que en plena lesión, se fue de vacaciones.