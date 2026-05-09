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Locura del Real España, amargura y bronca en Olimpia, billetazos y polémico gesto

Las mejores imágenes que dejó el intenso clásico realizado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Locura del Real España, amargura y bronca en Olimpia, billetazos y polémico gesto
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Las mejores imágenes que dejó el clásico entre Real España vs Olimpia realizado la noche de este sábado en el estadio Morazán.

Fotos Mauricio Ayala, Neptalí Romero y Yoseph Amaya.
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El portero Onan Rodríguez del Olimpia con pasado en Real España, fue recibido con "billetes" como muestra de que se fue al club albo.

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Varios billetes con el rostro de Onan Rodríguez se lanzaron en el estadio Morazán por parte de los aficionados del Real España.

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El influencer "La More" acudió al estadio Morazán para presenciar en directo el clásico y tres hermosas chicas le solicitaron una fotografía.

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Carlos Umaña, diputado del Congreso Nacional, acudió al sector de palco identificado con la camiseta del Olimpia.

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La hermosa aficionada del Real España que cautivó con su baile en el sector de preferencia.

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El 11 titular del Real España que mandó a la cancha Jeaustin Campos para el clásico ante Olimpia.

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Lindo gesto: La plantilla de jugadores del Olimpia portó en su camiseta el apellido de sus madres como homenaje para ellas.

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El goleador Erick Puerto fue captado en el sector de palco junto al presidente del Platense.

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Olimpia se puso en ventaja apenas a los dos minutos y se desató la locura por los aficionados albos que se instalaron en el sector de sol sur del estadio Morazán.

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Jorge Álvarez presumiendo el escudo del Olimpia tras su gol que abrió el marcador ante Real España.

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No solo la caída... Emanuel Hernández se marchó lesionado y es otra mala noticia en Olimpia.
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El capitán Benavídez del Real España se molestó con el argentino Mulet tras una dura entrada por parte del argentino del Olimpia.

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Julio Güity estuvo como cuarto árbitro y le pidió a Espinel que mantuviera el orden.

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Espinel se pudo calmar y al final se dio un abrazo con el árbitro central Luis Mejía.

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Eddie Hernández ingresó en el inicio del segundo tiempo y fue clave para la remontada del Real España.

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A los 53 minutos, Eddie Hernández marcó el gol del Real España por la vía penal .

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Eddie Hernández gritó a todo pulmón su gol contra uno de sus exequipos en la Liga Nacional.

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Y a los 71 minutos se vino la remontada del Real España gracias a un derechazo del joven mediocampista Roberto Osorto.

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Roberto Osorto se encargó de marcar un golazo y lo gritó con euforia.

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Los jugadores del Real España se unieron a los festejos.

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La locura se desató en los aficionados del Real España tras la remontada del cuadro aurinegro ante Olimpia.

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Y el capitán Benavídez liquidó al León con un golazo a los 81minutos.

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Edwin Rodríguez del Olimpia lamentó el tercer gol del Real España que terminaban con las esperanzas del Olimpia de al menos llevarse un punto de San Pedro Sula.

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Jorge Benguché pasó inadvertido en el clásico.

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La Mega Barra montó una verdadera fiesta deportiva y celebró a lo grande el triunfazo de su equipo ante Olimpia.
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El portero Edrick Menjívar se marchó molesto ya que le reclamó al árbitro central.

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El joven Roberto Osorto fue catalogado por todos como el MVP del clásico.
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El argentino Mulet estaba tendido y fue auxiliado por Carlos Mejía del Real España.
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Penoso: Aficionado del Real España fue captado haciendo un gesto obsceno tras el final del duelo donde la máquina venció al Olimpia.
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Las cosas se calentaron por unos minutos en el sector de palco.
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