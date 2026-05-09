Locura del Real España, amargura y bronca en Olimpia, billetazos y polémico gesto

Las mejores imágenes que dejó el clásico entre Real España vs Olimpia realizado la noche de este sábado en el estadio Morazán.
El portero Onan Rodríguez del Olimpia con pasado en Real España, fue recibido con "billetes" como muestra de que se fue al club albo.
Varios billetes con el rostro de Onan Rodríguez se lanzaron en el estadio Morazán por parte de los aficionados del Real España.
El influencer "La More" acudió al estadio Morazán para presenciar en directo el clásico y tres hermosas chicas le solicitaron una fotografía.
Carlos Umaña, diputado del Congreso Nacional, acudió al sector de palco identificado con la camiseta del Olimpia.
La hermosa aficionada del Real España que cautivó con su baile en el sector de preferencia.
El 11 titular del Real España que mandó a la cancha Jeaustin Campos para el clásico ante Olimpia.
Lindo gesto: La plantilla de jugadores del Olimpia portó en su camiseta el apellido de sus madres como homenaje para ellas.
El goleador Erick Puerto fue captado en el sector de palco junto al presidente del Platense.
Olimpia se puso en ventaja apenas a los dos minutos y se desató la locura por los aficionados albos que se instalaron en el sector de sol sur del estadio Morazán.
Jorge Álvarez presumiendo el escudo del Olimpia tras su gol que abrió el marcador ante Real España.
No solo la caída... Emanuel Hernández se marchó lesionado y es otra mala noticia en Olimpia.
El capitán Benavídez del Real España se molestó con el argentino Mulet tras una dura entrada por parte del argentino del Olimpia.
Julio Güity estuvo como cuarto árbitro y le pidió a Espinel que mantuviera el orden.
Espinel se pudo calmar y al final se dio un abrazo con el árbitro central Luis Mejía.
Eddie Hernández ingresó en el inicio del segundo tiempo y fue clave para la remontada del Real España.
A los 53 minutos, Eddie Hernández marcó el gol del Real España por la vía penal .
Eddie Hernández gritó a todo pulmón su gol contra uno de sus exequipos en la Liga Nacional.
Y a los 71 minutos se vino la remontada del Real España gracias a un derechazo del joven mediocampista Roberto Osorto.
Roberto Osorto se encargó de marcar un golazo y lo gritó con euforia.
Los jugadores del Real España se unieron a los festejos.
La locura se desató en los aficionados del Real España tras la remontada del cuadro aurinegro ante Olimpia.
Y el capitán Benavídez liquidó al León con un golazo a los 81minutos.
Edwin Rodríguez del Olimpia lamentó el tercer gol del Real España que terminaban con las esperanzas del Olimpia de al menos llevarse un punto de San Pedro Sula.
Jorge Benguché pasó inadvertido en el clásico.
La Mega Barra montó una verdadera fiesta deportiva y celebró a lo grande el triunfazo de su equipo ante Olimpia.
El portero Edrick Menjívar se marchó molesto ya que le reclamó al árbitro central.
El joven Roberto Osorto fue catalogado por todos como el MVP del clásico.
El argentino Mulet estaba tendido y fue auxiliado por Carlos Mejía del Real España.
Penoso: Aficionado del Real España fue captado haciendo un gesto obsceno tras el final del duelo donde la máquina venció al Olimpia.
Las cosas se calentaron por unos minutos en el sector de palco.