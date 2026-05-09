  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias "El Diablo", herido

En la fotografía se observa a Esteban Ferrera, alias “El Diablo”, con el rostro ensangrentado. Detalles exclusivos de su escape a caballo

Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias El Diablo, herido
1 de 14

Esteban Ferrera está herido y, aunque las autoridades afirman que su captura está cerca, el propio cabecilla del cartel de El Diablo se ha tomado una fotografía tras ser herido en un enfrentamiento con la Unidad Antisecuestros y otros equipos élites de la DPI. Acá le mostramos en exclusiva la fotografía.
Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias El Diablo, herido
2 de 14

El jueves 7 de mayo, El Diablo y dos de sus compinches fueron localizados en una cueva adentro de una montaña que queda entre Marales, Francisco Morazán y Sulaco, Yoro.
Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias El Diablo, herido
3 de 14

Los dos hombres, uno identificado como el alias "Descuartizador" y el otro como "Serrucho" fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público. Con ellos van cinco detenidos del cártel de El Diablo en lo que va del año.
Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias El Diablo, herido
4 de 14

Desde que a este Cártel se le acusó de secuestrar y luego matar al pastor Óscar Núñéz, la UNAS le ha montado una cacería.

Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias El Diablo, herido
5 de 14

Primero detuvieron a Eduin Eraldo Palma Banegas, alias "Puñal", quien era la persona que grababa los videos que colgaba esta banda en las redes sociales.
Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias El Diablo, herido
6 de 14

El martes 5 de mayo fue detenido Modesto Murillo Gutiérrez, quien, de acuerdo con las autoridades, fungía como encargado logístico del cártel.
Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias El Diablo, herido
7 de 14

En el operativo dell 7 de mayo cayó Jarol Alexander Rodríguez Hernández, alias el descuartizador, a quien se le acusa de descuartizar a un comerciante de la zona.
Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias El Diablo, herido
8 de 14

Flor Marisela Matute, de 37 años de edad, fue encontrada decapitada y semidesnuda a inicios de abril en el municipio de Sulaco, Yoro, Honduras.
Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias El Diablo, herido
9 de 14

A Selvin Nahin Zerón Murillo, alias serrucho, lo acusan de participar en el crimen del pastor Óscar Núñez.
Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias El Diablo, herido
10 de 14

Las propias autoridades informaron que Esteban Gumercindo Ferrera se internó en la montaña, pero iba herido.
Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias El Diablo, herido
11 de 14

"Se fue montado a caballo; la gente no tiene valor de decir en dónde está", contó una fuente a Diario La Prensa.
Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias El Diablo, herido
12 de 14

"Ese tipo se ha hecho brujería, pero ya no es Diablo, ya le cortamos la cola. Son como ocho tiros los que le pegamos", dijo una fuente policial.
Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias El Diablo, herido
13 de 14

Diario La Prensa ha tenido acceso exclusivo a la primera fotografía de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", captada momentos después de un feroz enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias El Diablo, herido
14 de 14

Las autoridades siguen en la búsqueda de El Diablo en las montañas, a la espera de capturar a uno de los cabecillas de una de las bandas más sanguinarias que ha existido en Honduras. Hay más de 200 militares y PM en Sulaco; está militarizado de forma permanente.
Cargar más fotos