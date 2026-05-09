Exclusiva: Fotografía de Esteban Ferrera, alias "El Diablo", herido

Esteban Ferrera está herido y, aunque las autoridades afirman que su captura está cerca, el propio cabecilla del cartel de El Diablo se ha tomado una fotografía tras ser herido en un enfrentamiento con la Unidad Antisecuestros y otros equipos élites de la DPI. Acá le mostramos en exclusiva la fotografía.
El jueves 7 de mayo, El Diablo y dos de sus compinches fueron localizados en una cueva adentro de una montaña que queda entre Marales, Francisco Morazán y Sulaco, Yoro.
Los dos hombres, uno identificado como el alias "Descuartizador" y el otro como "Serrucho" fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público. Con ellos van cinco detenidos del cártel de El Diablo en lo que va del año.
Desde que a este Cártel se le acusó de secuestrar y luego matar al pastor Óscar Núñéz, la UNAS le ha montado una cacería.
Primero detuvieron a Eduin Eraldo Palma Banegas, alias "Puñal", quien era la persona que grababa los videos que colgaba esta banda en las redes sociales.
El martes 5 de mayo fue detenido Modesto Murillo Gutiérrez, quien, de acuerdo con las autoridades, fungía como encargado logístico del cártel.
En el operativo dell 7 de mayo cayó Jarol Alexander Rodríguez Hernández, alias el descuartizador, a quien se le acusa de descuartizar a un comerciante de la zona.
Flor Marisela Matute, de 37 años de edad, fue encontrada decapitada y semidesnuda a inicios de abril en el municipio de Sulaco, Yoro, Honduras.
A Selvin Nahin Zerón Murillo, alias serrucho, lo acusan de participar en el crimen del pastor Óscar Núñez.
Las propias autoridades informaron que Esteban Gumercindo Ferrera se internó en la montaña, pero iba herido.
"Se fue montado a caballo; la gente no tiene valor de decir en dónde está", contó una fuente a Diario La Prensa.
"Ese tipo se ha hecho brujería, pero ya no es Diablo, ya le cortamos la cola. Son como ocho tiros los que le pegamos", dijo una fuente policial.
Diario La Prensa ha tenido acceso exclusivo a la primera fotografía de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", captada momentos después de un feroz enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
Las autoridades siguen en la búsqueda de El Diablo en las montañas, a la espera de capturar a uno de los cabecillas de una de las bandas más sanguinarias que ha existido en Honduras. Hay más de 200 militares y PM en Sulaco; está militarizado de forma permanente.